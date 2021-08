Grey's Anatomy 18: Peter Gallagher di the O.C. si unisce al cast

Grey's Anatomy sta ritornando sui nostri schermi con la stagione 18, e i fan non vedono l'ora. Secondo alcune indiscrezioni, questa season vedrà un gradito ritorno, ma anche l'arrivo di nuovi personaggi. Tra le novità ci sarà Peter Gallagher, attore recentemente ammirato in Zoey's Extraordinary Playlist e nella serie Netflix Grace and Frankie.

I nati negli anni '90, però, lo ricorderanno sempre come Sandy Cohen in The OC. In Grey's Anatomy Gallagher vestirà i panni del medico Dr. Alan Hamilton, e sarà un personaggio ricorrente, che vedremo al fianco di Ellis Grey, il cui ritorno nella 18esima stagione era stato già annunciato.

Non è ancora chiaro il modo in cui Ellis Grey, interpretata dalla Burton, tornerà. Ricordiamo che parliamo di un personaggio che è deceduto molte stagioni fa. Tuttavia, proprio l'arrivo di Alan, vecchio amico di Ellis in tempi ormai lontani, aprirebbe le porte a numerosi flashback. In ogni caso i due appariranno in molti episodi.

Peter Gallagher passerà dall'essere il paziente al vestire i panni del medico. In Zoey's Extraordinary Playlist, infatti, l'attore interpretava Mitch, il padre di Zoey, che è affetto da paralisi sopranucleare progressiva. Adesso, invece, si ritroverà a vestire il camice bianco.

Gallagher esordirà già nel primo episodio della diciottesima stagione, il cui debutto americano è previsto per il 30 Settembre 2021 sulla ABC. Nel frattempo, mentre ci avviciniamo alla prossima season, il presidente della ABC si pronuncia sul futuro di Grey's Anatomy, una serie senza dubbio molto longeva che è sembrata vicina alla fine già molte volte ormai.