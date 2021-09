Grey's Anatomy 18, il promo anticipa un altro inatteso ritorno?

A quanto pare la stagione 18 di Grey's Anatomy sarà ricca di vecchie conoscenze. Dopo l'annuncio del ritorno di Kate Walsh come Addinson Montgomery e quello di Abigail Spencer come Megan Hunt, il promo diffuso nelle scorse ore sembra suggerire anche il ritorno del Dottor Riggs di Martin Henderson.

Come potete vedere dalle immagini in calce alla notizia, oltre a confermare che il primo episodio di Grey's Anatomy 18 sarà un crossover con Station 19, il video assai criptico anticipa una misteriosa vittima di un incidente di sesso maschile che viene trasportata al Grey Sloan su una barella. Nelle sequenze diffuse dalla ABC, la reazione di Teddy, unita all'espressione scioccata di Owen, fa presupporre che il personaggio in questione non sia altri che il bel dottore di cui Meredith si era invaghita nelle stagioni precedenti. A suffragare tale ipotesi c'è sicuramente il coinvolgimento di Abigail Spencer.

Henderson ha fatto la sua ultima apparizione nei panni di Riggs nell'ottobre 2017, quando è partito alla volta di Malibu con la sua fidanzata Megan Hunt e il figlio adottivo Farouk.

"Ho adorato il fatto che siamo stati in grado di dare a Riggs un lieto fine degno del suo personaggio e del suo talento", ha dichiarato la creatrice della serie Shonda Rhimes in una dichiarazione all'epoca. "Per quanto riguarda Martin, questa non è la fine della nostra relazione. Fa parte della famiglia Shondaland sin dal pilot di Inside the Box e sarà sempre uno della famiglia. Non vedo l'ora di trovare un nuovo progetto su cui lavorare con lui in futuro".

Beh, quel momento sembra essere arrivato!