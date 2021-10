Grey's Anatomy 18, Scott Speedman torna nel cast regolare della serie

Non ci sarà solo Addison tra le persone del passato di Meredith che torneranno nella stagione 18 di Grey's Anatomy. Anche Scott Speedman, che ha recitato in precedenza in un episodio della stagione 14, tornerà nel ruolo del dottor Nick Marsh, questa volta come personaggio regolare a tutti gli effetti, come riporta Deadline.

Marsh ha fatto il suo ritorno nella première di giovedì negli USA. Si è imbattuto in Meredith (Ellen Pompeo) in Minnesota, dov'era stata invitata da David Hamilton (Peter Gallagher) all'inaugurazione di una nuova biblioteca di ricerca dedicata alla madre, Ellis Grey (Kate Burton). Meredith era fuori a cena con il personaggio di Gallagher, capo dello staff e vecchio amico di Ellis, quando un volto familiare in un angolo attira la sua attenzione. Non ci sono scambi di parole, soltanto sguardi d'intesa.



Scott Speedman tornerà nella terza stagione di YOU su Netflix, in uscita il 15 ottobre. Il suo ricco curriculum sul piccolo schermo comprende anche show quali Last Resort, Animal Kingdom, e ovviamente Felicity, al fianco di Keri Russell.

Nell'ultimo periodo Grey's Anatomy ha riservato diverse sorprese ai propri fan, con il ritorno di alcuni attori che hanno fatto la storia dello show, come Patrick Dempsey.



Di recente Katherine Heigl ha definito sbagliata l'uscita di scena di T.R. Knight, storico interprete di George O'Malley, anch'egli tornato brevemente nell'ultima stagione.



Ma cosa accadde alla star del dottor Shepherd? Perché Patrick Dempsey abbandonò Grey's Anatomy, una delle serie più famose e di successo al mondo?