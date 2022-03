Grey's Anatomy 18, Skylar Astin entra a far parte del cast della serie ABC

C'è un nuovo arrivo al Grey Sloan Memorial! L'attore di Pitch Perfect e Zoey's Extraordinary Playlist Skylar Astin si è aggiunto al cast della diciottesima stagione di Grey's Anatomy.

Siamo già a metà stagione 18, ma il cast di Grey's Anatomy continua a crescere.

L'ultima aggiunta ai residenti (più o meno permanenti) del Grey Sloan Memorial Hospital è infatti Skylar Astin, che secondo Deadline interpreterà un personaggio ricorrente nella serie di ABC, il dottor Todd Earnes.

Secondo la descrizione fornita da ABC, Todd è "affascinante e di bell'aspetto, con un'anima gentile. Ha un dottorato in scienze dell'ambiente e ama grafici e tabelle. È molto affezionato alla sorella, una paziente incinta del Grey Sloan Memorial, attualmente in cura dalla dottoressa Jo (Camilla Luddington)".

Astin dovrebbe apparire in diversi episodi, e il suo debutto sarà in quello del 24 marzo “Put the Squeeze on Me".

Il longevo medical drama si prepara dunque ad accogliere nuovi membri del cast, specialmente ora che sappiamo per certo di un rinnovo di Grey's Anatomy per la stagione 19, e non è escluso che arrivino altre, nonostante Ellen Pompeo si auguri una conclusione non troppo lontana.

Vedremo, però, se il personaggio di Astin durerà fino al prossimo anno, o se ci farà compagnia solo per la diciottesima stagione di Grey's Anatomy.