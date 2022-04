Grey's Anatomy 18, torna Kate Walsh: scoprite quando

Sembra che una veterana di Grey's Anatomy stia per fare nuovamente ritorno nella diciottesima stagione del longevo show di ABC: molto presto Kate Walsh sarà di nuovo Addison Montgomery.

Non c'è due senza tre, come dice il detto.

Dopo essere tornata per un paio di episodi lo scorso febbraio, pare che Kate Walsh farà di nuovo ritorno al Grey Sloan Memorial Hospital in occasione dell'episodio del 5 maggio, che sarà il primo dopo lo hiatus che avrà inizio proprio questa settimana, non appena andrà in onda il "18x15 Put it to the test".

A confermare l'esclusiva di TV Line è arrivata la stessa attrice, che sui social ha condiviso un video accompagnato dalla caption: "Di nuovo col camice, e ciò può voler dire una sola cosa... #GreysAnatomy Restate sintonizzati @GreysABC".

Il personaggio di Addison Montgomery è stato introdotto sul finire della prima stagione di Grey's Anatomy, quando si scoprì il suo legame con il Derek Shepherd di Patrick Dempsey. Da allora l'abbiamo vista spesso nella serie principale, e a un certo punto ha ottenuto anche uno spin-off tutto suo, Private Practice, che andò avanti per sei stagioni.

Al di fuori del medical drama di ABC (che ha già in programma una nuova stagione, dato che ABC ha rinnovato Grey's Anatomy per la stagione 19), invece, di recente abbiamo visto la Walsh in alcune produzioni Netflix come la serie tv Emily in Paris, le prime due stagioni di The Umbrella Academy e anche in Tredici.