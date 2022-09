Grey's Anatomy 19, ci sarà anche la Addinson Montgomery di Kate Walsh!

Se Ellen Pompeo sarà poco presente in Grey's Anatomy 19, la nuova stagione del medical drama potrà contare sulla partecipazione di una vecchia conoscenza: la Addinson Montgomery di Kate Walsh.

L'attrice che ha preso parte allo show nel corso delle sue prime stagioni ed è poi apparsa dal 2007 al 2013 nello spin-off Private Practice, ritornerà ad essere un membro ricorrente dell'equipe del Grey-Sloan Memorial dopo la sua apparizione nella stagione 18.

Lo scorso anno la Walsh ha preso parte a ben due episodi di Grey's Anatomy quando, si è reso necessario un trapianto uterino su una paziente che in seguito ha abortito. Nel corso del suo breve arco narrativo ha dovuto affrontare il lutto per la morte del suo ex marito Derek Sheperd, condividendo il dolore con la sua amata Meredith e sua sorella Amelia.

Il rinnovo di Grey's Anatomy per una nuova stagione sembra non aver sorpreso i fan sebbene in molti sperano che la serie possa trovare presto una degna conclusione visti i molteplici addii che si sono susseguiti negli ultimi tempi tra cui quello di Jesse Williams e Justin Chambers.

Krista Vernoff sarà in grado di rendere giustizia ad una delle serie più popolari e longeve della tv americana? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.