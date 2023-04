Grey's Anatomy 19, Kevin McKidd sul finale:'Sarà celebrativo ma piuttosto scioccante'

Kevin McKidd, star e regista di Grey's Anatomy, è stato intervistato da TVLine e ha parlato del finale della diciannovesima stagione del medical drama di ABC. L'interprete del dottor Owen Hunt, uno dei personaggi più longevi dello show, ha diretto alcuni episodi e ha definito chiaramente con due aggettivi la chiusura della stagione.

"Quest'anno sarà un finale di due ore, e dirigerò la prima ora. Sarà importante" ha dichiarato entusiasta McKidd.



L'attore britannico si è soffermato anche sul ritorno di Ellen Pompeo:"Non è lo stesso senza di lei... è celebrativo. Anche abbastanza scioccante. Ci saranno alcune cose per le quali le persone saranno piuttosto sorprese e scioccate".



Grey's Anatomy è una delle serie di punta di ABC e una delle più longeve della tv americana. Debuttò nel 2005 e nel corso degli anni ha seguito la vita e la carriera di Meredith Grey (Ellen Pompeo), vantando un cast ricco di star del calibro di Sandra Oh, Katherine Heigl, Patrick Dempsey e T.R. Knight, da tempo usciti dallo show ma rimasti nel cuore degli appassionati della serie.



Nel novembre 2022, Ellen Pompeo ha deciso di prendersi una pausa da Grey's Anatomy nella diciannovesima stagione. Con il suo temporaneo saluto gli unici attori superstiti del cast originale sono Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber).



