Grey's Anatomy 19: i membri del cast vecchi e nuovi si presentano in un video

Grey's Anatomy si rinnoverà per la sua 19esima stagione: Ellen Pompeo sarà meno presente nella serie di Shondaland, e cinque nuovi personaggi si uniranno al cast, andando a formare un nuovo gruppo di novellini al primo anno di chirurgia. Proprio questi si sono presentati in un video First Look pubblicato dal network.

Nel video in questione vediamo Meredith, primario di chirurgia ad interim dell'ospedale, che fa fare un tour al nuovo gruppo, proprio come fecero lei e i suoi compagni nella prima stagione. E dunque vediamo entrare in scena le novità: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis. Si tratta di nomi piuttosto noti nel panorama delle serie TV, in quanto molti di questi hanno preso parte a show di grande fama.

Ogni nuovo attore dà una breve descrizione del proprio personaggio, in diversi frammenti di scena di cui, uno ad uno, sono protagonisti. Non mancano neanche i riferimenti al pilot dello show. Infatti da quello che vediamo il personaggio di Adelaide Kane va a letto con uno strutturato, Link, proprio come fece Meredith ai suoi tempi con Derek.

Per quanto riguarda il resto, non vi resta che guardare il video. E voi, siete curiosi di vedere questi nuovi aspiranti chirurghi in azione? Intanto il presidente della ABC parla del futuro di Grey's Anatomy!