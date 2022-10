Grey's Anatomy 19: ritorna Jesse Williams ed il suo Jackson Avery

La prossima stagione di Grey's Anatomy si appresta a riabbracciare vecchie conoscenze in quel di Seattle e dopo l'annuncio del ritorno della Addison Montgomery di Kate Walsh, anche Jesse Williams è pronto a indossare nuovamente il camice del suo amatissimo Jackson Avery.

Disney+ pochi giorni fa ha svelato la data d'uscita della 19esima stagione di Grey's Anatomy e tra new entry, abbandoni e vecchi ritorni il medical drama più longevo della tv non ha nessuna intenzione di chiudere i battenti. Questa volta l'annuncio è di quelli che piacciono tanto ai fan: rivedremo il dottor Jackson Avery di nuovo tra le corsie, anche se solo per un episodio.

L'attore Jesse Williams aveva abbandonato la serie nel 2021, dopo ben 12 stagioni, nell'episodio del 6 maggio della 17esima stagione. Durante quella puntata si viene a sapere che il suo Jackson avrebbe, di lì a poco, lasciato il Grey Sloan per trasferirsi a Boston ed occuparsi della fondazione di famiglia. A seguirlo anche la sua ex April (Sarah Drew) e la loro figlia.

Dopo l'addio ufficiale del 2021 i due personaggi sono ritornati in altri singoli episodi tra la 17esima e la 18esima stagione ed ora è certo che Williams sarà la guest star del 4° episodio When I Get to the Border, non solo come attore, ma anche come regista.

Un altro po' di attesa e potremo, finalmente, ritornare al Seattle accanto ai nostri amatissimi personaggi.