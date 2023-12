Grey's Anatomy 20, in quanti episodi sarà presente Ellen Pompeo?

Si torna sempre dove si è stati bene e adesso è il turno di Ellen Pompeo: l'amatissima dottoressa Meredith Grey di Grey's Anatomy sarà presente per la ventesima stagione del medical drama tra i più famosi del piccolo schermo.

Pompeo non prenderà parte a tutti gli episodi di Grey's Anatomy ma avrà un ruolo più ridotto, mantenendo la sua presenza come produttrice esecutiva e voce narrante dello show: Debbie Allen, che veste i panni di Catherine Avery nella serie TV nonché di produttrice esecutiva ha svelato che Pompeo sarà presente per almeno due episodi.

"Il primo episodio è quello che dirigerò, quindi non sarà troppo lontano - ha detto Allen al Kennedy Center Honors - dobbiamo lasciarla andare e fare altre cose, ma lei è ancora la nostra regina. È ancora la nostra numero uno".

La ventesima stagione di Grey's Anatomy potrà dunque consolarsi con il ritorno, seppur rosicato, di Meredith Grey che, ricordiamo, ha dato il suo addio allo show con la stagione 19 di cui ha preso parte, infatti, per soli otto episodi. I progetti di Pompeo, al momento, si espandono verso nuovi orizzonti ma non escludiamo che l'attrice potrà tornare, seppur sporadicamente, nello show.

E dal canto suo, il popolare medical drama non sembra vicino alla sua conclusione: per Shonda Rhimes, creatrice dello show, il futuro di Grey's Anatomy dipende solo dai fan!