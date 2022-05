Grey's Anatomy oltre i 400 episodi: il commento di Krista Vernoff

Nel corso della sua lunghissima storia televisiva, Grey's Anatomy ha tagliato tantissimi traguardi e battuto innumerevoli record. L'ultimo in ordine temporale è il superamento di una soglia incredibile, quella dei 400 episodi. Lo show con protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey non sembra conoscere fine.

Krista Vernoff, showrunner dello show creato da Shonda Rhimes, ha commentato con queste parole il superamento del 400° episodio a Variety:"Francamente non riesco a capacitarmene. Mi sono presa una pausa da questo percorso, non sono stata presente dall'ottava alla tredicesima stagione ma osservando tutte le persone che sono rimaste qui per 400 episodi rimango davvero a bocca aperta. Siamo orgogliosi e felici che lo show significhi ancora così tanto per moltissime persone. E siamo grati di essere sempre così impegnati per così tanti episodi ogni anno a Los Angeles". Ellen Pompeo tornerà in Grey's Anatomy 19 e non lascerà il ruolo di Meredith, uno dei più iconici nella storia del piccolo schermo.



Grey's Anatomy rimane una delle serie più seguite, piazzandosi al quarto posto della stagione 2021-2022 fra le serie broadcast più seguite.

Vernoff ricorda:"Restiamo a bocca aperta, ridiamo, piangiamo, e alle volte urliamo quando sentiamo gli orrori medici a cui le persone sono sopravvissute o forse non sono sopravvissute".



Ripercorrendo le trame di alcuni dei personaggi più amati Vernoff spiega:"La maniera in cui Cristina Yang ha vissuto le sofferenze d'amore è diverso rispetto ad altri personaggi quali Jo Wilson, Maggie Pierce o Levi Schmitt. Amore, desiderio e dolore sono linguaggi universali, così come la medicina".



Per quanto riguarda gli orizzonti a cui andrà incontro la serie, ecco l'opinione di ABC sul futuro di Grey's Anatomy.