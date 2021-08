Grey's Anatomy, 5 buchi di trama davvero troppo clamorosi

Grey's Anatomy è uno degli spettacoli televisivi più popolari e longevi. Per oltre 15 anni, i fan cercano di scoprire i nuovi drammi al Grey Sloan Memorial Hospital e non è ancora in vista una vera fine dello spettacolo. Con un alto numero di episodi, i buchi di trama sono dietro l'angolo.

Lo spettacolo fa un ottimo lavoro per coinvolgere il pubblico, quindi molti dei buchi di trama potrebbero non essere stati notati. In ogni caso, ecco i 5 più evidenti.

Meredith non doveva commettere una frode assicurativa

Una delle più grandi trame di Grey's Anatomy è stata l'incontro di Meredith con la legge nella stagione 15 per quanto riguarda la sua nobile frode assicurativa. I fan non erano contenti di questo, poiché hanno sottolineato che dal momento che possiede l'ospedale, avrebbe potuto semplicemente dare al padre un lavoro e poi lui e sua figlia avrebbero ricevuto un'ottima assistenza sanitaria. Invece ha preferito commettere una frode assicurativa senza alcun apparente senso logico.

Cosa è successo con le spese mediche che Izzie ha lasciato Alex?

Izzie Stevens è stato uno dei personaggi più interessanti di Grey's Anatomy e la sua partenza dallo show ha fatto sì che molti fan si grattassero la testa chiedendosi cosa fosse successo. Quello che sappiamo è il fatto che ha lasciato ad Alex una tonnellata di spese mediche, ma non vengono menzionate nonostante siano una delle preoccupazioni più grandi di Alex.

La morte di Derek

La morte di Derek in Grey's Anatomy è stata estremamente polarizzante per i fan, poiché molti non erano contenti del modo in cui è morto. Non aveva attivo il servizio telefonico pochi istanti prima della sua morte, eppure è stato ucciso mentre cercava il suo telefono in mezzo alla strada. Inoltre, la strada su cui si trovava era molto tranquilla e il camion sembra apparire letteralmente dal nulla come se fosse magico. Insomma, anche in quella situazione comunque un camion di tale portata lo senti!

La relazione di Izzie con Denny era totalmente illegale

Izzie e la sua relazione illegale con il suo paziente Denny è una delle trame più ridicole dello show. Non solo ha rapporti con Denny, ma arriva persino a tagliare il suo filo LVAD per metterlo più in alto nella lista dei trapianti. Izzie sarebbe stata licenziata e avrebbe sicuramente perso la sua licenza medica per le sue azioni, ma invece è andato quasi tutto fin troppo liscio.

Gli esami di ammissione di April

Il personaggio di April nello show è coinvolto in alcuni buchi di trama e incongruenze, ma uno dei più grossi riguarda il superamento degli esami di amministrazione. Ha superato gli esami a giugno, ma il resto dei partecipanti non ne parla fino a mesi dopo durante l'episodio di Halloween di ottobre, il che non ha senso perché l'ammissione dovrebbe essere immediata.

Vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy. Li ricordate? A proposito di buchi di trama, che fine ha fatto Izzie?