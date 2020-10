Grey's Anatomy: i 5 più importanti insegnamenti di vita provenienti dalla serie

Il dramma televisivo Grey's Anatomy va in onda dal 2005 e più di un decennio dopo, lo spettacolo continua ad essere forte come sempre. Come molte serie di lunga data, ci sono spettatori che sono cresciuti con Grey's Anatomy. Si vedono riflessi nei successi e negli errori dei molti medici nello show.

Anche i personaggi dello show crescono e questa crescita può essere intesa dagli spettatori come una sorta di insegnamento di vita. Ecco alcune delle più grandi lezioni che i fan hanno tratto da Grey's Anatomy:

L'amore arriverà sempre: le anime gemelle a volte muoiono, a volte si spostano in luoghi fuori dalla vostra portata e altre volte se ne vanno. Ma l'amore verrà sempre perché ci vuole un approccio più pragmatico e più sano all'amore. La serie appunto mostra quanto si è sempre capaci di amare. Come è possibile innamorarsi più volte, come ci si innamora quando si è giovani ma anche quando si è più anziani. A volte va bene mettere il lavoro al di sopra di ogni altra cosa: alcune persone vogliono una famiglia e una casa, altre persone vogliono una famiglia e una carriera professionale e alcune persone vogliono solo una carriera professionale. Grey's Anatomy non pone mai una cosa come superiore all'altra. Offre ai suoi fan una serie di opzioni, mostra un gran numero di stili di vita e diverse versioni di essi. Inoltre non toglie nulla ai personaggi il cui unico obiettivo è la loro carriera e il loro lavoro. Li mostrano con la vitalità di cui sono capaci, e non come individui dal cuore di pietra. Ammettere di avere un problema è il primo passo per il recupero: i personaggi dello spettacolo affrontano una moltitudine di problemi, alcuni dei quali includono abuso di sostanze, PTSD, OCD e così via. Lo spettacolo cerca anche di mostrare la moltitudine di modi in cui le persone tendono ad affrontare queste cose e soprattutto l'effettiva ammissione del problema. L'unico modo per cercare aiuto è ammettere prima di avere un problema. Spesso anche i duri sono teneri: un personaggio come Alex è molto facile da odiare all'inizio. È sempre scontroso, fastidioso, irritante e si comporta come un villano. Ma Grey's Anatomy aiuta anche personaggi come lui. Nel corso del tempo, tutti riscoprono il vero lato di Alex, ovvero quello tenero e vulnerabile. Questo ha dato l'opportunità ai fan di riconsiderare alcuni personaggi e di provare per loro un po' di empatia. Non è tutto perfettamente giusto o sbagliato: insomma non è tutto bianco o nero. C'è un'area grigia, una via di mezzo molto solida. E gli esseri umani, il più delle volte, operano in questa via di mezzo. Le persone sono imperfette, commettono errori, ma possono riformarsi. Essere fermi nelle proprie posizioni, a volte non tiene conto della natura fallibile dell'esistenza umana.

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Sandra Oh? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.