Grey's Anatomy: le 5 inaspettate guest star comparse nella serie

Grey’s Anatomy ha avuto innumerevoli guest star nel corso degli anni e, mentre alcune di loro sono passate inosservate, altre sono diventate importanti star grande prestigio.

Sia che abbiano vinto gli Emmy, che siano stati nominati agli Oscar o che abbiano recitato in film di grande successo, Grey's Anatomy sa sicuramente come trovare i migliori talenti in circolazione. Ecco quali sono secondo noi le 5 migliori guest star della serie:

Millie Bobby Brown: ha interpretato Ruby, una giovane ragazza che salva la vita di sua madre. Dopo che quest'ultima rimane ferita, chiama l'ospedale e i medici la guidano attraverso una procedura salvavita. Quindi passa il tempo ad applicare la RCP fino all'arrivo di un elicottero che li salva entrambi. Mandy Moore: Moore ha interpretato Mary Portman. È stata presentata per la prima volta nel finale in due parti della sesta stagione. Si vede in ospedale per un intervento chirurgico di colostomia quando l'ospedale viene chiuso a causa di un grave problema di sicurezza. Lei e suo marito decidono di viaggiare e tornare in ospedale per l'intervento sei mesi dopo. Finisce in coma dopo l'intervento chirurgico e l'amore della sua vita le toglie il supporto vitale. Demi Lovato: Lovato ha interpretato una ragazza di nome Hayley May a cui viene diagnosticata una schizofrenia patologica in modo errato e viene quasi ricoverata in un reparto psichiatrico, ma successivamente viene scoperto il vero problema e subisce un intervento chirurgico di successo. Sarah Paulson: Paulson ha interpretato una giovane Ellis Gray. Il flashback mostra lei e un giovane Richard Webber che si prendono cura del loro primo paziente con diagnosi di GRID, in seguito noto come AIDS. Dylan Minnette: prima di essere uno dei protagonisti della serie Tredici di Netflix, Minnette ha interpretato Ryan, un ragazzo nato senza orecchie esterne, ma dotato comunque della capacità di sentire.

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Ellen Kathleen Pompeo? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.