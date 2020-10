Grey's Anatomy: le 5 opinioni più impopolari sulla celebre serie

Con l'imminente stagione 17 di Grey's Anatomy che andrà in onda nei prossimi mesi, i fan hanno iniziato a prepararsi guardando o riguardando le precedenti stagioni.

Tuttavia mentre sono tutti in attesa della nuova stagione, molti fan sono anche andati su Internet per parlare dei loro momenti meno apprezzati e ci sono alcune opinioni impopolari che potrebbero suscitare non poche polemiche. Ecco le 5 più interessanti:

Meredith trattava Derek peggio di quanto lui lo facesse con lei: da quando Patrick Dempsey se n'è andato nella stagione 11, i fan hanno avuto abbastanza tempo per rivedere e riflettere sulla grande storia d'amore tra Meredith e Derek. La maggior parte dei fan ha concluso che questa relazione era tossica e che Meredith meritava molto di più che essere un ripensamento alla carriera del neurochirurgo. Tuttavia alcuni fan hanno sottolineato come Meredith avesse quasi distrutto la carriera di Derek in vari eventi come il rapimento di Zola. Sebbene Derek non fosse un santo, alcuni fan sono dell'idea che nemmeno Meredith lo era. Il grande gesto di Jackson non era romantico: nella stagione 10, gli sceneggiatori hanno pensato di deliziare gli spettatori con un grande passo avanti della nuova coppia formata da Jackson e April. Hanno pensato che fosse abbastanza coraggioso e romantico da parte di Jackson mettere tutto in gioco, arrivando al punto di proporre ad April il matrimonio. Era tutto ciò che volevano da quando la loro storia d'amore è iniziata nella stagione 9. Tuttavia alcuni spettatori hanno odiato alcuni momenti di questa vicenda soprattutto l'ingiustizia nei confronti di Stephanie e Matthew per non parlare di come la decisione frettolosa di sposarsi abbia causato altri gravi problemi. Callie e Arizona erano la coppia più tossica dello show: dalla stagione 5 alla 11, i fan hanno avuto il piacere di guardare l'evoluzione della relazione tra Arizona e Callie. Li hanno visti innamorarsi, sposarsi e avere un figlio. Gli spettatori li hanno anche visti attraversare molte tragedie, uno scandalo di tradimento e un divorzio. Tuttavia, alcune persone non sono esattamente soddisfatte della loro riconciliazione a New York, poiché credono che la loro relazione fosse incredibilmente tossica. Non gli piaceva il fatto che discutessero sempre se avere figli o concentrarsi sulla loro carriera e nelle stagioni dalla dalla 9 alla 12 hanno avuto anche difficoltà con le proprie amicizie. L'uscita di Alex era palese: i fan sono stati costretti a dire addio a un personaggio molto amato nella stagione 16: Alex Karev. Quest'ultimo aveva deciso di trasferirsi in Kansas dopo aver scoperto che Izzie aveva dato alla luce i suoi figli. L'episodio finale della serie ha ricevuto una reazione negativa dai fan, in particolare quando hanno scoperto che Alex aveva detto a Jo che se ne sarebbe andato tramite una lettera dal titolo "Dear John". Mentre molte persone pensavano che questa uscita avesse minato la crescita del suo personaggio, c'era una piccola minoranza che era entusiasta di apprendere che si era riunito con Izzie e che in realtà se lo aspettava da tempo. Mark Sloan era un poco di buono: di tutti i personaggi che sono morti nello show, la morte di Mark è stata quella che ha colpito le persone più duramente. Dopo averlo visto trasformarsi da donnaiolo seriale a devoto padre di famiglia, il chirurgo plastico è riuscito a catturare i cuori dei fan. Quando Mark è morto poco dopo Lexie, molti fan erano totalmente distrutti. Tuttavia, c'è una piccola minoranza di fan a cui in realtà non è dispiaciuta la sua morte perché secondo loro era un vero "maiale".

Sapevate che oltre a Grey's Anatomy ci sono altri importanti ruoli interpretati dall'attrice Sandra Oh? Nel frattempo vi lasciamo anche ad un'altra curiosità riguardante un'attrice importante di Grey's Anatomy.