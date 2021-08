Grey's Anatomy: i 5 peggiori errori medici impossibili da non riconoscere

Grey's Anatomy di Shonda Rhimes è giunta alla sua diciottesima stagione. Non si sa ancora quando finirà del tutto, ma attualmente è uno dei drammi medici più longevi nella storia della televisione.

Indubbiamente Grey's Anatomy è un dramma medico rivoluzionario, poiché ha mantenuto la sua popolarità per tutta la sua messa in onda con storie originali e inaspettate. Tuttavia, con la creazione di uno spettacolo medico così complicato non sono mancate varie sfide che altri spettacoli più brevi non hanno dovuto certamente superare.

Ad esempio rimanere aggiornati e coerenti dal punto di vista medico è difficile, e sfortunatamente a volte le cose sono sfuggite di mano ai produttori dello spettacolo. Quindi, sebbene Grey's Anatomy sia ancora uno dei migliori drammi medici della storia, ci sono stati molti casi di incongruenze ed errori che non possono essere trascurati. Che si tratti di qualcosa di semplice come un lapsus o di grande come ignorare i processi medici di base, ecco i 5 errori medici difficili da non riconoscere.

Alex doveva essere licenziato per la sua relazione con Ava

Una delle storie romantiche più sottovalutate di Grey's Anatomy è quella tra il dottor Alex Karev e la sua paziente, Ava. Sebbene sia una storia molto carina, è importante ricordare che questo non sarebbe mai accaduto nella realtà. Ava era la paziente del dottor Karev che era sopravvissuta a un incidente, ma che aveva subito una perdita di memoria. Durante la sua guarigione, Alex è rimasto al suo fianco e l'ha curata per farla tornare in salute. Quando ha riacquistato la memoria, i due si sono innamorati. Tuttavia, trascurando il fatto che è stato svelato che la donna era malata di mente, ai medici è proibito avere una relazione con un paziente.

I medici perderebbero la licenza dopo gli errori chirurgici

Nonostante il Seattle Grace inizialmente detenga una posizione molto elevata come ospedale chirurgico e didattico, ci sono numerosi errori commessi dai loro chirurghi. In almeno tre occasioni, sono stati lasciati oggetti estranei all'interno di un paziente durante l'intervento. Che si tratti di un asciugamano lasciato dentro da Preston Burke durante i suoi primi anni da stagista o di un errore di Callie Torres, questa è una pratica inaccettabile che prevedrebbe la sospensione della licenza.

Risonanza magnetica per una forchetta di metallo nel collo

Ignorare la scienza di base non è accettabile. Quando una donna arriva con una forchetta incastonata nel collo al Seattle Grace, ci sono un paio di reazioni diverse da parte dei medici. Alcuni vogliono tirarla fuori immediatamente, e altri vogliono operare intorno alla ferita. Tuttavia, il dottor Derek Shepherd adotta un approccio molto più logistico programmando una risonanza magnetica. Anche se questo è di solito un buon punto di partenza, c'è un grosso errore di giudizio nel suo piano di trattamento. Una risonanza magnetica è un magnete molto potente, che sicuramente disturberebbe la forcella metallica che sporge dal collo del paziente.

Psoriasi contro cirrosi

Tutti penserebbero che i medici abbiano una buona conoscenza di tutti i termini medici, ma Grey's Anatomy ha dimostrato che non è sempre così. In un episodio della decima stagione, la dottoressa Arizona Robbins presenta il caso di un bambino con psoriasi. Per coloro che guardano Grey's senza un background medico, questo sarebbe preso alla lettera. Tuttavia, la psoriasi è una condizione del cuoio capelluto. In questo episodio, il bambino avverte dolori allo stomaco causati da insufficienza epatica. Sembra che la parola che Arizona stava cercando fosse "cirrosi". Difficile immaginare un errore così grossolano, ma a meno che questo paziente non abbia una condizione avversa del cuoio capelluto che gli spettatori non hanno visto, questo è stato un chiaro errore.

La tecnica CPR di Derek è sbagliata

Meredith ha un piede nella fossa nella seconda stagione dopo essere caduta in acqua durante un salvataggio. Dopo averla tirata fuori dalle gelide acque di Seattle, Derek inizia ad applicarle la tecnica di rianimazione cardiaca. Tuttavia, nella fretta sembra che abbia dimenticato come salvare correttamente una vita. Secondo le corrette tecniche mediche, Derek dovrebbe iniziare con trenta compressioni toraciche ogni due respirazioni di soccorso. Invece, Derek fa cinque compressioni toraciche per ogni respiro. Anche se questa è stata sicuramente un'esperienza molto provante per il medico, non si possono dimenticare le basi.

Vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy. Li ricordate? A proposito di errori, che fine ha fatto Izzie?