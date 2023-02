Grey's Anatomy, le 5 scene più traumatiche con Meredith Grey

È ancora fresca la triste notizia addio di Ellen Pompeo, protagonista di Grey's Anatomy, una delle serie più amate di tutti i tempi. Mentre il mondo deve ancora elaborare la sua futura assenza, ripercorriamo cinque delle sue scene più tragiche.

Non consigliamo la lettura a chi non ha visto Grey's Anatomy, in quanto potrebbero esserci spoiler.

La morte di George: al termine della quinta stagione, un paziente viene ricoverato d'urgenza al pronto soccorso. Quando "007" verrà comunicato dalla persona sfigurata, Meredith comprenderà la cruda verità: quella persona è George. 007 era infatti il suo nickname. Meredith annega (o quasi): durante un episodio, Meredith sta per annegare ma nessuno sembra accorgersene, aggiungendo drammaticità all'evento già di per sé incredibilmente traumatico. Il coma da COVID: nella serie la protagonista attraversa la pandemia e finisce in condizioni critiche a causa del virus. La sparatoria: nell'ospedale alcuni dei dottori protagonisti vedranno la loro vita messa in pericolo da un vedovo pieno d'ira, che intende uccidere Derek, considerato l'artefice della morte di sua moglie. Meredith si ritroverà ad assistere Derek, che viene colpito brutalmente da un colpo di pistola. La morte di Derek: Meredith si ritroverà ad assistere alla morte dell'uomo che ha amato a causa di un incidente stradale.

L'attrice lascerà la serie, nonostante il personaggio di Meredith non sia ancora giunto al termine del suo percorso. Tempo fa Ellen Pompeo aveva affermato al riguardo che: "Per la cronaca, il mio personaggio non è ancora giunto al suo termine. Tutte le ipotesi trapelate sono nient'altro che uno scherzo di cattivo gusto". Ciò non toglie che "Seguirò il Sole" rappresenterà il suo "episodio finale, almeno per un po'".

Non appena il suo percorso verrà portato al termine, l'attrice ha inoltre affermato di volersi dedicare ad altro: "Ascolta, è solo che devo mescolare un po' le cose. Ho 53 anni, il mio cervello è come un uovo strapazzato … devo fare qualcosa di nuovo o mi trasformerò, del tipo che non puoi fare il cruciverba del New York Times ogni singolo giorno. Intendo 19 anni - più di quanto le persone tengono i propri figli a casa, fino a quando non hanno 18 anni per poi mandarli al college, quindi è come se andassi al college".