Grey's Anatomy, quanto sono accurati dal punto di vista medico i più recenti risvolti?

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy non ha solo regalato ai suoi spettatori degli inaspettati ritorni, ma sta anche affrontando un argomento davvero delicato per il momento che stiamo vivendo. Ed è lecito a questo punto chiedersi: quanto c'è di veritiero e scientificamente accurato in ciò che stiamo vedendo?

Facciamo il punto della situazione: Meredith Grey (Ellen Pompeo) ha contratto il COVID-19, e sembra che sia proprio questo il motivo per cui starebbe avendo dei sogni/allucinazioni nei quali si manifestano personaggi a cui abbiamo detto addio ormai da tempo come Derek Sheperd (Patrick Dempsey) e George O'Malley (T.R. Knight).

Ma una simile conseguenza può ritenersi davvero un effetto del COVID nella "vita reale"?

La risposta ce la dà Dr. Zoanne Clack, medico parte del team creativo dello show in qualità di scrittrice e produttrice esecutiva.

"Da quel che ho potuto riscontrare nelle mie ricerche sui sogni viscerali attinenti al COVID, sembrerebbero in realtà non sembrerebbe appartenere solo a coloro che sono stati affetti dal virus, ma semplicemente a persone che stanno affrontando la pandemia, che abbiano o meno il COVID" spiega "I primi tempi avevamo addirittura pensato di far avere questo tipo di sogni in ogni episodio a diversi personaggi che avevano a che fare con la malattia, ma poi si è evoluto in ciò che avete visto sullo schermo".

"I sogni di Meredith sono più simili alla sua esperienza nella terza stagione, in cui si è trovata in un limbo tra vita e morte, cercando di aggrapparsi alla prima o di raggiungere la seconda" continua, per poi affermare "Ed è un'opportunità per portare un po' di gioia a quell'abisso che sono stati il COVID e il 2020. Ho amato leggere su Twitter che Grey's ha salvato il 2020 di tante persone".

E per quanto riguarda la rappresentazione della malattia in generale, quanto possiamo fare affidamento su Grey's Anatomy?

Stando alle parole della dottoressa, sono stati davvero tantissimi i professionisti del campo di cui è stato chiesto il parere, e che hanno aiutato a rendere il più verosimile possibile le storyline.

"Questa pandemia è la più grande storia nel mondo della medicina degli ultimi anni, e qualcosa che cambierà per sempre il modo di praticare medicina, come anche il nostro modo di vedere il mondo" conclude "Abbiamo sentito il bisogno e la responsabilità di raccontare le storie di solitudine, paura e coraggio dei nostri pazienti e dei nostri operatori sanitari".