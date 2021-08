Grey's Anatomy e l'accusa di essere un cattivo esempio per la donazione degli organi

Da quando è stato presentato in anteprima nel marzo 2005, il dramma medico Grey's Anatomy ha seguito le vite dello staff del Grey Sloan Memorial Hospital (precedentemente noto come Seattle Grace Hospital) in maniera non sempre completa e dettagliata.

La serie descrive le difficoltà che i personaggi hanno nel cercare di bilanciare le esigenze della loro vita professionale con le loro vite personali. Lo spettacolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ma ciò non vuol dire che sia esente da difetti.

Grey's Anatomy è stato accolto favorevolmente dalla critica e ha acquisito milioni di fan devoti, che spesso descrivono lo spettacolo come avvincente anche a distanza di 17 stagioni (tra poco 18). Non sorprende che Grey's Anatomy abbia fan devoti che adorano la creatrice dello show, Shonda Rhimes, e che sono totalmente immersi nelle vite dei personaggi. Di conseguenza, questi fan sono anche i più propensi a notare l'accumulo di incongruenze confuse, buchi nella trama e misteri irrisolti dello show, sin dal suo inizio più di un decennio fa.

Oggi vogliamo soffermarci in particolare su alcuni errori medici poco giustificabili. Grey's Anatomy, infatti, è pieno di casi di pericolosi errori professionali, comportamenti non etici e negligenza. I critici dello spettacolo hanno notato come i medici trasgrediscano casualmente alcune delle regole etiche più antiche della professione. Ad esempio, il personale non solo ha costantemente relazioni tra loro, ma ha anche incluso i propri pazienti in alcune delle loro scappatelle.

In un articolo pubblicato su Slate, due professionisti medici, Ingrid Katz e Alexi Wright, hanno anche indicato esempi di errori "eclatanti" nello spettacolo e decisamente controproducenti anche per la vita reale. Un esempio è quando Cristina si avvicina in modo insensibile alla moglie in lutto di un paziente morto e le chiede di donare gli organi di suo marito, con lo scopo di salvare un amico morente del primario di chirurgia. I professionisti medici hanno sottolineato che Grey's Anatomy ha travisato la procedura per ottenere gli organi e che la stessa errata rappresentazione su schermo potrebbe compromettere gli sforzi per incoraggiare le persone a donare gli organi nella vita reale.

Vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy. Li ricordate? A proposito di buchi di trama, che fine ha fatto Izzie?