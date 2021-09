Grey's Anatomy: per alcune scene viene utilizzato un vero ospedale

Non c'è nessun'altra serie televisiva che sa come dare allo spettatore il giusto dramma televisivo come ha fatto e continua a fare da anni Grey's Anatomy. Anche se la serie si avvia alla sua diciottesima stagione con numerosi fan ormai esperti, ci sono tanti segreti ancora da scoprire.

Sapevate, ad esempio, che alcune scene soprattutto in esterna sono state girate in un vero ospedale? In particolare il Veterans Administration Sepulveda Ambulatory Care Center in California funge da ingresso per il Grey Sloan Memorial. Le riprese degli interni sono state eseguite su un set montato presso i Prospect Studios di Loz Feliz, ma riprendono fedelmente gli ambienti del sopracitato ospedale.

Grey's Anatomy è ambientato a Seattle, Washington, ma è girato principalmente nel sud della California. Le eccezioni includono la casa di Meredith Gray (Ellen Pompeo), che si trova al 303 W. Comstock Street nel quartiere Queen Anne di Seattle, e l'eliporto sul tetto dell'ospedale, che si trova in cima a KOMO Plaza, al 140 4th Avenue N., appena a nord di Seattle centro. Alcune scene ambientate al Grey Sloan Memorial Hospital (precedentemente noto come Seattle Grace e Seattle Grace Mercy West), sono state girate, appunto, presso il Veterans Administration Sepulveda Ambulatory Care Center, una vera struttura medica funzionante, al 16111 di Plummer Street a North Hills. Il lato sud della struttura viene utilizzato per stabilire le riprese del Grey Sloan Memorial, mentre i personaggi in genere escono e si radunano sul lato nord dell'edificio.

In ogni caso, al momento siamo in attesa della diciottesima stagione. La première della stagione 18 è stata ufficializzata per il prossimo 30 settembre; nel cast di Grey's Anatomy 18 anche Peter Gallagher, star di The O.C. La conferma del ritorno di Addison nelle ore successive è arrivata anche dalla diretta interessata. Su Instagram Kate Walsh è comparsa in un video esclamando: "Sono così entusiasta di essere di nuovo a casa".

Nelle passate stagioni ci sono stati altri ritorni nella serie. Nessun ripensamento invece per una star delle stagioni precedenti: Sandra Oh ha dichiarato che la sua ascesa al successo è stata traumatica e che non tornerà in Grey's Anatomy.