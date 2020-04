Grey's Anatomy e la forza d'animo di Jo: 'Ha già sofferto fin troppo'

Secondo Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, dopo il crollo mentale della stagione 15 il personaggio di Jo (interpretato da Camilla Luddington) ha avuto una tale dose di sofferenza che non si poteva, in buona coscienza, "accanirsi" su di lei con l'ennesima trama straziante.

Ecco perché, nella stagione 16, il personaggio assorbe così bene il colpo del tradimento di Alex. Il colpo di scena è arrivato non molto tempo dopo la scoperta da parte di Jo di essere il frutto di uno stupro, e secondo la showrunner non era giusto che la dottoressa fosse segnata da altri eventi traumatici.

"Non volevo che nessuno vivesse qualcosa del genere" ha raccontato Krista Vernoff a TV Line. "Camilla ha affrontato così meravigliosamente diversi mesi di narrazione molto oscura, e non volevo che nessuno di noi vedesse Jo entrare di nuovo in un buco nero."

La straordinaria capacità di recupero di Jo dopo aver scoperto - tramite una lettera di John - che il marito Alex l'aveva scaricata bruscamente per stare con l'ex moglie Izzie e i loro gemelli "è sembrata anche onesta", ha continuato Vernoff, "perché so per esperienze di vita che il dolore di non sapere è molto peggio di una verità molto dolorosa. Jo ha avuto così tanti episodi in cui non sapeva la verità che, anche se ha avuto una risposta orribilmente dolorosa, prova davvero un sollievo sincero. Avere finalmente una risposta le ha permesso di sentirsi stranamente meglio di quando aveva solo il buio. Jo aveva immaginato ogni possibile scenario. E anche se si è verificato quello peggiore, il fatto di saperlo le ha permesso di andare avanti."

Il finale di stagione anticipato di Grey's Anatomy potrebbe aver risparmiato un personaggio rispetto ai piani originari, e l'ultimo episodio ha fatto il pieno di ascolti.