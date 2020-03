Grey's Anatomy, Anthony Hill e Sherri Saum entrano nel cast della serie

Mentre i fan di Grey's Anatomy stanno ancora digerendo la rivelazione su Alex Carev (in seguito all'addio di Justin Chambers), due volti nuovi debutteranno nello show targato ABC: Anthony Hill e Sherri Saum.

Deadline, infatti, riporta in esclusiva che i due attori faranno la loro comparsa durante Love of My Life, l'episodio che verrà trasmesso il 26 marzo. Anche se non è stato specificato il tipo di ruolo che avranno, se semplici guest star o personaggi ricorrenti, Hill e Saum interpreteranno due vecchie conoscenze di Teddy (Kim Raver) e Maggie (Kelly McCreary). Nello specifico, il primo sarà Winston, un vecchio specializzando a Tuft che aveva lavorato con Maggie, mentre la seconda sarà un'amica di lunga data di Teddy. I quattro si incontreranno durante una conferenza a Los Angeles.

Il ruolo più recente di Hill è in Watchmen, dove ha interpretato Marcus Abar, il padre della protagonista Angela (Regina King). Tra le altre partecipazioni, segnaliamo For the People, drama giudiziario creato da Shonda Rhimes. Saum, invece, ha recitato in Locke and Key (dove ha recitato nella parte di Ellie Whedon), Limetown e The Fosters.

Negli ultimi tempi c'è stata l'introduzione di un altro nuovo personaggio in Grey's Anatomy: parliamo della stagista Tess Desmond, interpretata da Beanie Feldstein, già conosciuta per essere stata la protagonista di Booksmart (conosciuto in Italia come La rivincita delle sfigate), il film che ha visto il debutto alla regia di Olivia Wide.