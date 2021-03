Grey's Anatomy, April e Jackson di nuovo insieme: la foto del ritorno di Sarah Drew

Dopo l'annuncio del ritorno di Sarah Drew come guest star in Grey's Anatomy, ecco arrivare la prima foto dal backstage della diciassettesima stagione che ne attesta l presenza sul set assieme a alla co-star Jesse Williams.

In questa nuova stagione di Grey's Anatomy abbiamo già assistito a diversi ritorni illustri da parte di ex-membri del cast, dal Dr. Derek Shepherd a.k.a. McDreamy interpretato da Patrick Dempsey a un altro volto storico dello show, il Dr. George O'Malley, a cui presta il volto T.R. Knight, ma non è ancora finita.

Sarà infatti la April Kepner di Sarah Drew la prossima vecchia conoscenza a fare un'apparizione in uno dei prossimi episodi della diciassettesima stagione, ed è proprio l'attrice a postare su Instagram una foto del suo ritorno sul set, tra l'altro in compagnia di Jesse Williams, l'attore che interpreta l'ex-fiamma (e padre della figlia) del suo personaggio.

Al momento non è ancora stato specificato in che episodio o per quale motivo vedremo tornare April, che ricordiamo fece il suo debutto nella sesta stagione di Grey's Anatomy, per poi dire addio allo show una volta arrivati alla stagione numero 14.

Restiamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti, di cui vi renderemo partecipi non appena ne verremo a conoscenza.