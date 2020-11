Grey's Anatomy, arriva la conferma di una star: 'Mi rivedrete ancora nella stagione 17'

Arriverà a breve anche in Italia la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, che negli Stati Uniti è partita col botto. Nei nuovi episodi, come sappiamo da tempo, sarà affrontato il tema della pandemia e già la premiere, durata due ore, ha riservato un clamoroso colpo di scena, con il ritorno di uno dei personaggi più amati.

Abbiamo visto infatti Meredith (Ellen Pompeo) accasciarsi per un malore e incontrare in sogno il defunto marito Derek Sheperd. La showrunner Krista Vernoff nei giorni scorsi aveva già anticipato che non è stato solo un cameo, e che avremmo rivisto ancora Derek nel corso della stagione 17 di Grey's Anatomy. Nella giornata di mercoledì è arrivata anche la conferma del diretto interessato.

L'attore Patrick Dempsey, infatti, è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres, e naturalmente non è mancata una domanda sulla "resurrezione" di Derek. Se Krista Vernoff aveva parlato di altre tre apparizioni, Dempsey si è invece tenuto più sul vago. "Questa è una buona domanda: non sono sicuro di quanti episodi saranno". Ha però anticipato che i suoi interventi saranno "spalmati" nel corso di tutta la stagione. "Tornerò di tanto in tanto in visita".

Del resto, come si è visto anche nella premiere della stagione 17 di Grey's Anatomy, la chimica tra Meredith e Derek è sempre viva.

L'intervista di Patrick Dempsey con Ellen DeGeneres è visibile nel tweet in calce alla notizia.