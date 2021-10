Grey's Anatomy, arriva il Dott. Kai Bartley: primo personaggio non binario della serie

Per unaKate Walsh che torna in Grey's Anatomy 18, c'è anche l'arrivo di un personaggio totalmente nuovo che farà sicuramente discutere. Si tratta del primo personaggio dichiaratamente non binario che appare nella serie creata da Shonda Rhimes.

Questa new entry conferma ancora una volta la straordinaria inclusività di Grey's Anatomy che come sempre riesce a rinnovarsi, restando sempre al passo con i tempi. Il primo medico non binario introdotto nella serie sarà Kai Bartley, interpretato da E.R. Fightmaster, attore, produttore e scrittore di Cincinnati, non binario anche nella vita reale.

I telespettatori che seguono la programmazione, hanno già potuto fare la sua conoscenza nel terzo episodio della stagione 18, andato in onda su Disney+ lo scorso 27 ottobre. Si tratta di un dottor facente parte del team di ricerca sul Parkinson e a quanto sembra, prenderà parte a diversi episodi della serie.

Questa novità era stata già presentata nella descrizione di questa stessa puntata, infatti per il Dott. Bartley si è scelto di utilizzare il pronome loro proprio per sottolineare il suo status di non binario. Nella descrizione del personaggio si legge: "Dediti al loro mestiere ed estremamente talentuosi in quello che fanno. Fiduciosi nel proprio credo e capaci di far sembrare eccitante e interessante anche la cosa più banale, Kai e Amelia legano per il loro comune amore per la medicina e il cervello".

In attesa di vederlo meglio all'opera, pare che già sia stato delineato il finale di Grey's Anatomy. La showrunner sembra essere già sicura di sapere quale sarà il destino di Meredith e quello di tutti gli altri membri del cast.