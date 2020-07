Grey's Anatomy, arrivano novità sul cast della stagione 17

Uno dei medical drama più longevi della TV continua, inarrestabile, la sua corsa e per l'attesissima diciassettesima stagione Grey's Anatomy si arricchirà di due nuovi attori, promossi da comparse a ruoli fissi.

I due attori prescelti sono Richard Flood ed Anthony Hill, rispettivamente interpreti dei dottori Cormac Hayes e Winston Ndugu ed entrambi personaggi ricorrenti dell'ultima stagione. Il primo è il nuovo chirurgo pediatrico del Grey Sloan Memorial Hospital e poco alla volta ha stretto un forte legame con Meredith Grey (Ellen Pompeo) a causa della comune perdita del coniuge. Hill è invece entrato in punta di piedi grazie alla dottoressa Maggie Pierce (Kelly McCreary), collega di vecchia data conosciuta anni prima al Tufts, dove lavorarono come supervisore e specializzando.

"Sono entusiasta di aggiungere Anthony Hill e Richard Flood alla famiglia di Grey's Anatomy", ha dichiarato in un comunicato la showrunner e produttrice esecutiva Krista Vernoff. "Sono dei talenti enormi che hanno avuto un grande impatto sui nostri fan e che hanno legato tanto con il cast e gli sceneggiatori, che non vedono l'ora di scrivere nuove storie solo per loro".

Tra i più recenti ruoli di Flood quello in Shameless, mentre Hill ha interpretato il giovane Marcus Abar, nonno di angela / Sister Night in Watchmen. Per tutti gli ultimi aggiornamenti vi rimandiamo ai temi che affronterà Grey's Anatomy 17, quantomai attuali, e al nostro speciale sugli attori di Grey's Anatomy ieri e oggi.