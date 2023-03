Grey's Anatomy, l'attrice di Maggie Pierce lascia la serie dopo 9 stagioni

Kelly McCreary, interprete di Maggie Pierce (sorellastra di Meredith Grey e capo della chirurgia cardiotoracica), lascerà Grey's Anatomy dopo ben nove stagioni: il suo ultimo episodio andrà in onda il 13 aprile 2023 negli Stati Uniti.

Nel ringraziare la creatrice/produttrice esecutiva Shonda Rhimes, la produttrice esecutiva/sceneggiatrice Krista Vernoff e l'emittente televisiva ABC, così ha dichiarato l'attrice: "Dopo nove stagioni, dico addio a Maggie Pierce e alla sua famiglia di Grey Sloan. È stato un grande onore far parte di un'istituzione televisiva leggendaria come Grey's Anatomy. Sarò sempre grata a Shonda Rhimes, Krista Vernoff e ABC per l'opportunità, così come agli incredibili fan per tutto il loro appassionato supporto. Trascorrere nove anni della mia vita esplorando un personaggio nel suo mondo interno ed esterno, raggiungere un pubblico globale con una storia di grande impatto... è un dono davvero raro. Mi ha offerto l'opportunità di collaborare, imparare e trarre ispirazione da innumerevoli artisti brillanti, sia davanti alla macchina da presa che dietro di essa".

Ha inoltre aggiunto: "Interpretare il personaggio è stata una delle vere gioie della mia vita, e nell'andarmene provo una profonda gratitudine per ogni singola fase di questo viaggio. Nello stesso tempo, sono entusiasta per il nuovo capitolo che mi attende e per tutto ciò che riserverà il futuro". E gli addii non sembrano terminare qui: Ellen Pompeo di Grey's Anatomy lascia la serie?

McCreary ha avvisato lo staff con largo anticipo, così da realizzare l'arco conclusivo in una modalità plausibile. "Kelly McCreary è il sogno di uno scrittore che diventa realtà" ha affermato Vernoff. "Ci mancheranno profondamente lei e la splendida dottoressa Maggie Pierce". Peccato che anche la sceneggiatrice Krista Vernoff è pronta a lasciare Grey's Anatomy.