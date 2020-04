Grey's Anatomy, l'autrice sul'addio di Alex Karev: 'Vi sareste lamentati in ogni caso'

La puntata dell'addio ad Alex Karev ha diviso nettamente i fan di Grey's Anatomy, tra chi è rimasto soddisfatto dall'uscita di scena del personaggio di Justice Chambers e chi invece non ha apprezzato le scelte degli autori. Ne ha parlato di recente anche la showrunner Krista Vernoff, che a quanto pare era preparata ad un'accoglienza di questo tipo.

"Penso che ci sarebbero state altrettante lamentele se avessimo ucciso il personaggio off-camera" ha spiegato la showrunner a Deadline. "Dovevamo far morire il personaggio oppure trovare un lieto fine credibile. Molti fan hanno pensato, 'Poteva restare off-screen a Seattle come April Kepner', ma questo avrebbe impedito ad un'attrice di cimentarsi nelle divertenti, sexy e giocose emozioni per cui siamo famosi, e a quel punto penalizzeresti gli attori rimasti nello show limitando ciò che possono fare."

La Vernoff ha poi difeso il lavoro di Elisabeth Finch, la sceneggiatrice della puntata : "Sono davvero orgogliosa di quell'episodio. Credo che Elisabeth Finch abbia fatto un lavoro straordinario nonostante si trattasse di un compito quasi impossibile."

"Sono rimasta soddisfatta, e ho ricevuto molti messaggi di fan che la pensano allo stesso modo" ha aggiunto infine l'autrice. "Ma le persone arrabbiate sono sempre le più rumorose. La reazione dei fan non mi ha stupito, ma so che sarebbero stati altrettanto arrabbiati se lo avessimo ucciso - le scelte erano queste, e sono felice di come è andata."

Siete d'accordo con le parole della Vernoff? Fatecelo sapere nei commenti.