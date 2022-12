Grey's Anatomy, sarà la fine senza Ellen Pompeo? Una star: 'No, può farcela senza di lei'

Come tutti ben sapete, Ellen Pompeo lascerà Grey's Anatomy dopo 19 stagioni per tuffarsi in nuovi progetti. Infatti, l'attrice vestirà i panni della dottoressa Meredith Grey in due prossimi episodi della stagione corrente e poi saluterà definitivamente lo show.

Una perdita non di poco conto per la serie, che in futuro dovrà così fare affidamento su altri personaggi noti, ma anche su nuove leve. E proprio di questo ha parlato Kate Walsh, altra amatissima star di Grey's Anatomy, che dal 2005 interpreta la dottoressa Addison Montgomery.

"Le storyline sono così forti... I nuovi stagisti di questa stagione, mi piace che siano tutti incasinati e che tutti possano fallire, e questo lo rende, credo, molto più interessante. Stagisti e non, ci sono i "vecchi" che come me ritorneranno, ed è stato davvero divertente, perché la scrittura non è mai stata così forte nello show", ha dichiarato l'attrice in una recente intervista con PEOPLE.

Il ritorno della Walsh in Grey's Anatomy 19 è stato confermato pochi mesi fa, con la star che ha preso parte allo show nel corso delle sue prime stagioni ed è poi apparsa dal 2007 al 2013 nello spin-off Private Practice.

Ma secondo voi l'addio di Ellen Pompeo si farà sentire? Diteci la vostra opinione qui sotto nei commenti e rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!