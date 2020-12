Grey's Anatomy, Camilla Luddington sul rapporto tra Jo e Jackson: 'È solo sesso'

Mentre i fan italiani sono ancora felici per i ringraziamenti della protagonista di Grey's Anatomy, l'attrice Camilla Luddington ha rivelato qualche retroscena sul rapporto del suo personaggio con Jackson.

L'interprete di Jo Wilson nelle puntate della longeva serie ha partecipato ad una puntata del podcast di iHeartRadio intitolato: "Scrubbing In with Becca Tilley and Tanya Rad", rispondendo a varie domande e in particolare a quelle incentrate sul rapporto del suo personaggio con Jackson. Ecco il suo commento: "Jesse ed io ci divertiamo molto insieme, abbiamo sempre chiesto se potessero farci fare più scene insieme, in particolare ci piacerebbe scherzare insieme, e alla fine è successo. Non ne sapevo niente finché la showrunner Krista Vernoff ci ha detto che aveva in mente di sviluppare una relazione tra i nostri personaggi, ma non so ancora come si evolverà".

Continua poi discutendo del suo personaggio: "Mi piace molto che è single, perché non riuscivo a ricordare un momento nelle precedenti stagioni in cui Jo era single, e anche se non stava insieme a lui era sempre innamorata di Alex. Quindi per lei questa è la prima volta in cui cerca solo sesso da una relazione". La prossima puntata della serie andrà in onda il 15 dicembre, nel frattempo ecco alcuni retroscena sul rapporto tra due personaggi di Grey's Anatomy.