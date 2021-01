Grey's Anatomy e il 'Caso Washington': quando il cast fu accusato di omofobia

Era il 2017 quando scoppiò l'insistente scandalo riguardante l'esclusione del dottor O'Malley, nonché l'attore T.R. Knight dal cast di Grey's Anatomy a causa di imprecisate problematiche interne al cast.

È bastato poco per far sì che quelle voci venissero smentite. Infatti George O’Malley rimase nel cast della quarta stagione mentre ad andarsene a causa dei suoi comportamenti omofobi era stato Isaiah Washington (il dottor Burke). Insomma, T.R. Knight era la vittima e non il carnefice. Ma cosa accadde esattamente?

Tutto ebbe inizio nell'ottobre del 2016 quando durante una discussione con un collega, Isaiah Washington aveva rivolto a T.R. Knight un'offesa omofobica in seguito alla quale lo stesso attore del dottor O'Malley aveva deciso di fare outing confessando la propria omosessualità. La stessa ABC aveva già pensato di liquidare l'attore Washington a causa dell'atmosfera pesante che si era venuta a creare sul set proprio dopo quell'episodio.

Per quanto riguarda T.R. Knight la sua presenza nella quarta stagione era in forse per diversi motivi tra cui gli sviluppi dell’ultimo episodio della terza serie, un contratto che non lo soddisfaceva appieno e sicuramente anche il dover lavorare ogni giorno con Washington. In ogni caso due anni dopo, però, arrivò ugualmente la decisione da parte di Knight di lasciare lo spettacolo. L'attore se ne andò nel 2009, citando una "interruzione della comunicazione" con la showrunner Shonda Rhimes, la diminuzione del tempo sullo schermo di George e il conflitto che lo ha costretto a dichiararsi pubblicamente gay.

In ogni caso la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente ancora in produzione, ha visto alcuni graditi ritorni tra cui proprio l'attore TR Knight nei panni di George O’Malley nell'episodio 5 andato in onda il 22 dicembre 2020. A proposito della stagione 17, sicuramente è spoiler, ma se siete curiosi la showrunner di Grey's Anatomy ha svelato il ritorno di un noto personaggio per il finale della stagione.