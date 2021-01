Grey's Anatomy, il cast riunito per uno show di beneficenza: i dettagli

Come ha annunciato nei giorni scorsi People Magazine, giovedì 15 gennaio alcuni attori del cast di Grey's Anatomy parteciperanno a un puntata di Stars in the House, in sostegno di The Actor's Fund per sensibilizzare il pubblico sulla difficile condizione dei lavoratori del mondo dello spettacolo durante la pandemia.

Gli attori parleranno anche dell'importanza di sottoporsi al vaccino anti-Covid e risponderanno alle domande del pubblico, inviate attraverso le pagine social di Stars in the House, sulla diciassettesima stagione di Grey's Anatomy.

Tra i partecipanti all'evento ci saranno Chandra Wilson (Miranda Bailey), che fa parte del Western Council di The Actor's Fund, come James Pickens (Richard Webber), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Lincoln), Greg Germann (Tom Koracick), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).

Nel corso della trasmissione il pubblico potrà inviare una donazione che sarà destinata appunto ad Actor's Fund, organizzazione che si occupa di attori e di tutti i lavoratori coinvolti dietro nella realizzazione di uno show.

La showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff, ha recentemente parlato a Variety del futuro della serie, ammettendo di non sapere ancora quando si concluderà. "Non crederò che sarà finita fino a quando mi faranno sedere e mi diranno che è finita. [...] Abbiamo un piano per come si concluderà questa stagione e mi piace molto, ma non sempre finisce dove pensiamo che finirà."

In attesa del ritorno di Grey's Anatomy su Sky, rimandiamo a tutti gli spin-off e le webserie ispirati allo show.