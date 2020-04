Grey's Anatomy, Caterina Scorsone ha cambiato il nome della figlia nata a gennaio

A inizio gennaio, Caterina Scorsone aveva celebrato la nascita della terza figlia e aveva rivelato anche il suo nome: Arwen, come l'elfa presente ne Il Signore degli Anelli. Dopo quattro mesi di distanza, però, la star di Grey's Anatomy ha annunciato un cambio di nome per la bambina.

Scorsone e il marito Rob Giles hanno infatti deciso di usare quello che inizialmente doveva essere il secondo nome e anche in questo caso l'attrice ha comunicato la notizia ai fan tramite un post su Instagram. Nella foto che trovate in calce all'articolo, Scorsone tiene in braccio la figlia mentre alle spalle ci sono degli scaffali pieni di libri. "Amo mia figlia, amo i libri", ha scritto l'attrice, prima di fare la sua rivelazione: "A proposito, abbiamo deciso di usare quello che era il suo secondo nome. Lucinda. Abbreviato in 'Lucky' (fortunata ndr)". Ricordiamo che le altre due figlie della coppia sono Eliza e Paloma, nate rispettivamente nel 2012 e 2016.



Nel frattempo, l'emergenza Coronavirus ha influenzato anche la produzione di Grey's Anatomy. La produzione ha dovuto anticipare il finale e la showrunner Krista Vernoff ha dichiarato circa i quattro episodi mancanti: "Non ho ancora formulato quel piano. Tra circa quattro settimane entrerò in una stanza con gli sceneggiatori e ne parleremo tutti. So che molti di noi hanno un brain-storming essendo in casa da così tanto tempo. Ho la sensazione che le loro storie cambieranno un po' rispetto a quello che avevamo programmato. E che riutilizzeremo parte di ciò che avevamo scritto e lo useremo nei primi episodi della stagione 17". Inoltre, sono stati rivelati i piani alternativi per la conclusione di Alex Carev.