Grey's Anatomy, Chandra Wilson racconta le emozioni sul set: 'Difficile staccare la spina'

Mentre continua la stagione 17 di Grey's Anatomy, presto disponibile anche su Starz, Chandra Wilson, che interpreta fin dal 2005 la dottoressa Miranda Bailey, ha spiegato quanto può essere difficile uscire dal personaggio dopo aver girato le scene emotivamente più impegnative. Non è semplice per lei staccare la spina a comando.

Lo ha raccontato in una recente intervista a Radio Times. "Una cosa che ho scoperto come attrice, specialmente con le cose davvero emotive che dobbiamo fare in questo show, è che il tuo corpo non conosce la differenza" ha detto Chandra Wilson. "Il tuo corpo non sa che stai recitando, quindi a volte hai bisogno di prendere un minuto per calmarlo e dirgli: No, stiamo solo fingendo."

Parlando di Grey's Anatomy e del suo futuro, qualche mese fa l'attrice aveva detto che le piacerebbe restare nel cast fino alla fine. "Come dico sempre, finché le ruote non si staccano, io ci sarò. Sono state dette così tante cose su quando e come lo show sarebbe finito, che a questo punto non credo ci sia una versione del finale. Continuerò a presentarmi finché mi chiamano e mi dicono che c'è da girare!"

Chandra Wilson ci tiene quindi a dare anche al personaggio di Miranda una giusta conclusione narrativa.