Grey's Anatomy: chi è il personaggio più amato dai fan della serie?

I drammi medici sono andati piuttosto negli ultimi tre decenni, ma nessuno è ancora stato in grado di sbaragliare la longevità di Grey's Anatomy. Attualmente alla sua diciassettesima stagione, Grey's Anatomy ha continuato a stupire i fan con trame ad alto rischio.

Con un cast così ampio, scegliere i preferiti non è mai facile. Potrebbe essere semplice come scegliere Meredith o complesso come scegliere una qualunque delle tante guest star. Ecco, però, chi è il personaggio più amato di Grey's Anatomy secondo la maggior parte dei fan della serie.

Potreste pensare che si tratti proprio della protagonista della serie Meredith Grey interpretata dalla splendida Ellen Pompeo o il suo compianto compagno Derek Shepherd interpretato dall'amatissimo Patrick Dempsey ritornato anche nella stagione 17 sotto forma di sogno di Meredith. Invece niente di tutto ciò perché il personaggio più amato di Grey's Anatomy è Alex Karev.

Il personaggio interpretato da Justin Chambers ha fatto molta strada. C'erano momenti in cui tutti pensavano che sarebbe stato licenziato o semplicemente che avrebbe lasciato il lavoro e infatti, alla fine, è finito per fare entrambe le cose. Col passare del tempo, però, Alex è maturato. È sposato e ha una vera relazione con Jo. Dopo la morte di Derek, è diventata la persona di riferimento per Meredith e anche quel tipo di rapporto è diventato più maturo. Insomma il suo personaggio ha mostrato uno dei cambiamenti più grandi dell'intero show e questo è stato molto apprezzato dai fan. Continua ad essere testardo e a mettere in mostra un carattere difficile capace ancora di disobbedire agli ordini, ma è pur sempre Alex ed è amato anche per questo.

Siete d'accordo? Nelle ultime settimane, comunque, un'altra protagonista dello show, Chandra Wilson, ha raccontato le emozioni sul set di Grey's Anatomy.