Grey's Anatomy, chi è la star di Lost che avrebbe dovuto far parte del cast?

Grey's Anatomy è stato un trampolino di lancio per le carriere di attori come Sandra Oh, Eric Dane, Patrick Dempsey e Katherine Heigl. E proprio quest'ultima ha rischiato di non far parte dello show: infatti, era in lizza per il ruolo di Izzie Stevens anche una star di Lost: scopriamo di chi si tratta!

Sembra che Katherine Heigl non fosse l'unica contendente per il ruolo della dottoressa Izzie Stevens in uno dei medical drama più longevi di sempre: è di pochi giorni fa la conferma del rinnovo per la stagione 19 di Grey's Anatomy.

In una recente intervista, la star di Lost Yunjin Kim ha parlato del periodo in cui è passata dai progetti in lingua coreana alle produzioni statunitensi e ha rivelato che avrebbe potuto prendere parte sia a Lost che Grey's Anatomy grazie al contratto che aveva con ABC, il network che ha ospitato entrambe le serie.

"Mi pagavano per portarmi in giro per Los Angeles alle varie audizioni per le loro serie" ha rivelato l'attrice. "Lost è stata una delle mie prime audizioni, ma Grey's Anatomy fu la prima in assoluto. Non ho fatto il provino per il personaggio interpretato da Sandra Oh, ma per Izzie, e mi avevano richiamata".

Kim ha raccontato che poco dopo aveva preso parte a un provino di Lost per il ruolo di Kate, poi andato ad Evangeline Lilly. In quell'occasione, le dissero che non le avrebbero dato la parte, aggiungendo che erano rimasti talmente colpiti dalle sue capacità da decidere di scrivere appositamente per lei un nuovo personaggio: "Sun è diventata Sun dopo la mia audizione. Ho fatto un bellissimo provino con JJ Abrams, ne ero felice, ma avevo chiuso il capitolo subito dopo. Dopo qualche ora ho ricevuto una chiamata dal mio agente ed era molto entusiasta" ha rivelato l'attrice, raccontando che, dopo la chiamata dell'agente che le comunicava che avrebbero scritto un nuovo personaggio per lei, ha avuto una telefonata di oltre 40 minuti con JJ Abrams.

Nonostante l'entusiasmo per questa nuova proposta, Yunjin Kim avrebbe voluto proseguire con il secondo provino per Grey's Anatomy, ma ha cambiato idea una volta che è partita la pianificazione delle riprese dell'episodio pilota di Lost: "I miei agenti mi suggerivano di fare le valigie e cercare un posto dove stare nelle Hawaii. Ma io ero indecisa e pensavo 'magari Grey's Anatomy mi piacerà di più'. Non volevo puntare tutto su quello".

Per fortuna, le cose sono andate nel migliore dei modi per entrambe le serie e per entrambe le attrici: Yunjin Kim ha interpretato Sun Kwon in tutta la serie Lost, mentre Katherine Heigl ha ottenuto il ruolo di Izzie Stevens nelle prime 6 stagioni di Grey's Anatomy. Uno show di grande successo, che non è detto finisca con Grey's Anatomy 19, giunto ormai alle porte del 20esimo anniversario.