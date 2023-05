Grey's Anatomy: chi tornerà nella ventesima stagione dello show?

Non sappiamo se la parola fine toccherà mai il medical drama Grey's Anatomy: per Shonda Rhimes lo show continuerà fino a quando i fan lo vorranno e intanto la stagione 20 dello show è stata confermata: ma chi tornerà?

La 19esima stagione di Grey's Anatomy si è appena conclusa con un commovente addio per lo show, ma niente paura per i fan che presto gioiranno per alcuni attesi ritorni nella prossima stagione!

Iniziamo con James Pickens Jr. nei panni di Richard e Chandra Wilson nei panni di Bailey, gli unici due membri del cast originario. Anche Kevin McKidd , che si è unito al medical drama nella quinta stagione, tornerà nei panni di Owen. Anche Kim Raver, che è apparsa per la prima volta nella sesta stagione e tornata nella quattordicesima, tornerà nei panni di Teddy. Camilla Luddington , membro del cast dalla stagione 9, tornerà nei panni di Jo, e Caterina Scorsone sarà di nuovo Amelia.



Nel finale della stagione 19 di giovedì, Ellen Pompeo (tra gli addii più sofferti di Grey's Anatomy) è tornata nei panni di Meredith per riunirsi con Nick anticipando possibile futuro insieme a Boston. Ellen Pompeo è ancora produttrice esecutiva dello show: che questa apparizione preannunci il suo ritorno? Staremo a vedere!