Grey's Anatomy, chi verrà sacrificato nell'episodio 15x25?

La domanda non è "se", ma semplicemente "chi?". I fan di Grey's Anatomy, ormai avvezzi alle dinamiche della serie, non saranno certamente così ingenui da aspettarsi che tutti i personaggi escano illesi dal season finale di questa quindicesima stagione dello show.

L'episodio 15x25, infatti, è uno dei classici "distaser episodes" della serie, che tante vittime hanno mietuto nel corso degli anni. Come sappiamo, il ventiquattresimo episodio di questa stagione si era chiuso, oltre che con il clamoroso colpo di scena su DeLuca, con Seattle ricoperta da una fittissima nebbia. Nebbia che, prevedibilmente, causerà non pochi problemi nel prossimo episodio, intitolato proprio Jump in the Fog.

Prevedibile, a questo punto, che qualcuno dovrà rimetterci la pelle. Ma chi sono i principali candidati a lasciare tragicamente lo show? Il primo nome è quello di Owen, uscito dall'ospedale per aiutare Schmidt a portare nella struttura una paziente agorafobica. Il dottor Hunt riesce appena a rimettersi in macchina dopo aver convinto la donna, quando la nebbia comincia a calare su Seattle, causando incidenti a ripetizione: arrivare indenni al Grey Sloan non sarà un gioco da ragazzi.

Altra indiziata è sicuramente Teddy, che alla fine del ventiquattresimo episodio è in travaglio nella macchina di Amelia. Grey's Anatomy è uno show storicamente restio ad uccidere i bambini, ma con le madri non ha mai avuto troppa pietà: per informazioni chiedere all'ex-moglie di Matthew, il marito di April.

Anche Jackson non ha troppe chance di sopravvivere: lui e Maggie sono in procinto di rientrare dal campeggio quando vedono il maltempo e la nebbia avvicinarsi, per cui il viaggio di ritorno sarà tutt'altro che una passeggiata. La morte di Maggie, però, sarebbe un colpo troppo duro per Meredith, che perderebbe un'altra delle persone più vicine a lei. Facile, allora, che sia Jackson l'agnello sacrificale: d'altronde abbiamo passato un bel po' di tempo a guardarli campeggiare tranquilli... Un risvolto tragico avrebbe perfettamente senso.

Grey's Anatomy, comunque, è stata da poco rinnovata per altre due stagioni, nonostante le voci riguardo una possibile chiusura dopo la sedicesima.