Grey's Anatomy: alcuni chiarimenti sul crossover con Station 19

Nel corso dei mesi precedenti, Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, aveva parlato dell'idea di far convergere Grey's Anatomy e il suo spin-off Station 19 in alcuni eventi crossover.

La notizia era arrivata dopo l'annuncio che Krista Vernoff, già showrunner di Grey's Anatomy, avrebbe preso le redini anche di Station 19. C'era stato, però, un problema con le dichiarazioni di Burke, che aveva affermato "Le persone possono aspettarsi degli eventi crossover tra queste due serie ogni settimana". In realtà, le cose non stanno proprio così e la stessa presidente ha deciso di chiarire meglio.

Non ci saranno, dunque, eventi settimanali, ma questi avverranno "in diversi momenti della prossima stagione".

Burke ha ribadito che con Vernoff alla guida di entrambi gli show ci sarà maggiore coesione e ha anticipato che ci sarà addirittura una storia d’amore tra un personaggio di Grey’s e uno dello spin-off.

L'idea di far confluire maggiormente i due prodotti è arrivata dopo i risultati positivi degli esperimenti precedenti, che hanno alzato i rating sia della serie principale che di quella nata dalle sue costole. Le prime informazioni diffuse da Burke, però, avevano fatto temere i fan perché con troppi eventi si sarebbe diluita la storia di Grey's Anatomy. Burke, però, ha voluto rassicurare tutti dicendo che l'obiettivo è di "portare il DNA di Grey's in Station in un modo ancor più significativo". Ha poi concluso che "entrambi gli show saranno autonomi, ma i fan di entrambi riceveranno qualcosa in più guardando i crossover".