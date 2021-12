Grey's Anatomy, colloqui in corso per la stagione 19: ci sarà ancora Ellen Pompeo?

Potrebbe proseguire ulteriormente il successo di Grey's Anatomy, che sembra non arrestarsi dopo decenni di produzione. Come riporta Deadline sono in corso attualmente le trattative per il potenziale rinnovo per la stagione 19, anche se le conversazioni in merito sono soltanto nelle fasi iniziali, come riporta la fonte.

La produzione avrebbe già contattato anche la star della serie nonché produttrice esecutiva, Ellen Pompeo, per chiederle la disponibilità a tornare in una nuova stagione.



L'attrice negli ultimi due anni ha manifestato il desiderio di porre fine alla sua esperienza nella serie, tuttavia la scorsa primavera ha accettato il rinnovo di contratto per la stagione 18. Pompeo era uno dei membri del cast originale della serie ad avere il contratto in scadenza al termine della stagione 17, insieme a Chandra Wilson e James Pickens Jr.



La stagione 18 - che ha riservato diversi colpi di scena nello show con Meredith Grey - sarà l'ultima dello show? Difficile dirlo ora ma è chiaro che la decisione dovrà essere presa nel più breve tempo possibile, per permettere a Shonda Rhimes e Krista Vernoff di creare un finale adeguato.

In caso contrario la serie continuerà e una grande indicazione sarà il rinnovo o meno di Ellen Pompeo.



Soltanto pochi giorni fa l'attrice affermò che forse è arrivato il momento di chiudere Grey's Anatomy, dopo anni di grandi successi e picchi di ascolti.