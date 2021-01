Grey's Anatomy: com'è cambiato il cast nel corso degli anni

Grey's Anatomy è arrivata alla stagione 17, ma la maggior parte dei personaggi della prima stagione sono andati via, mentre altri sono rimasti con inevitabili cambiamenti.

Ci sono state tragiche morti di personaggi, cambiamenti devastanti, importanti spin-off e altre modifiche che ha allontanato le persone dalla serie nel corso degli anni. Vediamo insieme in che modo è cambiato il cast di Grey's Anatomy.

Meredith Grey: nella prima scena si sveglia dopo un'avventura di una notte con Derek, ignara che lui fosse effettivamente il suo capo. Ora la vediamo strutturato di chirurgia generale e prima della stagione 17 ha rischiato anche di perdere la sua licenza medica per aver commesso una frode assicurativa.

nella prima scena si sveglia dopo un'avventura di una notte con Derek, ignara che lui fosse effettivamente il suo capo. Ora la vediamo strutturato di chirurgia generale e prima della stagione 17 ha rischiato anche di perdere la sua licenza medica per aver commesso una frode assicurativa. Cristina Yang: ha iniziato come stagista appassionata e determinata a mettere in ombra i suoi coetanei. L'abbiamo vista per l'ultima volta nella stagione 10, episodio 24. Nel finale della stagione 10, ha lasciato il Grey Sloan Memorial Hospital per il Klausman Institute for Medical Research di Zurigo, Svizzera e nella stagione 11 è comparsa in un cameo durante il funerale di Derek.

ha iniziato come stagista appassionata e determinata a mettere in ombra i suoi coetanei. L'abbiamo vista per l'ultima volta nella stagione 10, episodio 24. Nel finale della stagione 10, ha lasciato il Grey Sloan Memorial Hospital per il Klausman Institute for Medical Research di Zurigo, Svizzera e nella stagione 11 è comparsa in un cameo durante il funerale di Derek. Izzie Stevens: dopo essere cresciuta in un parcheggio per roulotte con sua madre, Izzie Stevens ha continuato a pagare la scuola di medicina facendo la modella. È entrata nel Grey's Anatomy come stagista insieme a Meredith Grey, Cristina Yang, Alex Karev e George O'Malley. L'abbiamo vista per l'ultima volta nella sesta stagione, episodio 12. Izzie è stata licenziata da Richard Webber durante la fusione tra Seattle Grace e Mercy West. Ha messo da parte la sua vita a Seattle dopo che Alex Karev le aveva detto di volersene andare.

dopo essere cresciuta in un parcheggio per roulotte con sua madre, Izzie Stevens ha continuato a pagare la scuola di medicina facendo la modella. È entrata nel Grey's Anatomy come stagista insieme a Meredith Grey, Cristina Yang, Alex Karev e George O'Malley. L'abbiamo vista per l'ultima volta nella sesta stagione, episodio 12. Izzie è stata licenziata da Richard Webber durante la fusione tra Seattle Grace e Mercy West. Ha messo da parte la sua vita a Seattle dopo che Alex Karev le aveva detto di volersene andare. Alex Karev: Karev era uno degli stagisti principali della prima stagione. L'ultima volta è stato visto nella stagione 16 episodio otto, ma gli spettatori sentono la sua voce più avanti nella stessa stagione.

Karev era uno degli stagisti principali della prima stagione. L'ultima volta è stato visto nella stagione 16 episodio otto, ma gli spettatori sentono la sua voce più avanti nella stessa stagione. George O'Malley: lo abbiamo conosciuto come uno stagista di buon cuore che alla fine ha eseguito il suo primo intervento da solista in un ascensore. Lo abbiamo visto per l'ultima volta nella quinta stagione, episodio 24. George è morto dopo essere saltato davanti a un autobus per salvare la vita di una donna. Successivamente ha poi fatto una breve apparizione in un episodio ispirato a Dia de los Muertos durante la stagione 15 e anche nella recente stagione 17 nella mente della protagonista Meredith Grey.

lo abbiamo conosciuto come uno stagista di buon cuore che alla fine ha eseguito il suo primo intervento da solista in un ascensore. Lo abbiamo visto per l'ultima volta nella quinta stagione, episodio 24. George è morto dopo essere saltato davanti a un autobus per salvare la vita di una donna. Successivamente ha poi fatto una breve apparizione in un episodio ispirato a Dia de los Muertos durante la stagione 15 e anche nella recente stagione 17 nella mente della protagonista Meredith Grey. Miranda Bailey: nella prima stagione era la responsabile della nuova classe di stagisti. Durante la stagione 16 ha avuto un aborto spontaneo e quando si è ripresa ha deciso di diventare un genitore adottivo per un adolescente che ha incontrato in ospedale. Ha anche aiutato Amelia Shepherd a partorire e ora la vediamo nella stagione 17.

nella prima stagione era la responsabile della nuova classe di stagisti. Durante la stagione 16 ha avuto un aborto spontaneo e quando si è ripresa ha deciso di diventare un genitore adottivo per un adolescente che ha incontrato in ospedale. Ha anche aiutato Amelia Shepherd a partorire e ora la vediamo nella stagione 17. Richard Webber: era il capo della chirurgia al Seattle Grace Hospital e rimane un personaggio regolare della serie e comparendo nella stagione 17 dopo essersi ripreso da una misteriosa malattia quasi fatale.

era il capo della chirurgia al Seattle Grace Hospital e rimane un personaggio regolare della serie e comparendo nella stagione 17 dopo essersi ripreso da una misteriosa malattia quasi fatale. Preston Burke: era il capo del reparto di cardiologia quando Meredith Grey e il resto della sua classe di stagisti hanno iniziato a lavorare al Seattle Grace Hospital. L'ultima apparizione risale alla stagione 10, episodio 22. Sebbene l'attore Isaiah Washington abbia lasciato lo spettacolo alla fine della terza stagione, il suo personaggio ha fatto un'altra apparizione nella stagione 10 quando ha chiesto a Cristina di rilevare il suo ospedale di ricerca in Svizzera.

era il capo del reparto di cardiologia quando Meredith Grey e il resto della sua classe di stagisti hanno iniziato a lavorare al Seattle Grace Hospital. L'ultima apparizione risale alla stagione 10, episodio 22. Sebbene l'attore Isaiah Washington abbia lasciato lo spettacolo alla fine della terza stagione, il suo personaggio ha fatto un'altra apparizione nella stagione 10 quando ha chiesto a Cristina di rilevare il suo ospedale di ricerca in Svizzera. Derek Shepherd: nella prima stagione lo conosciamo dopo un'avventura di una notte con Meredith dopo averla incontrata al Joe's Bar. Successivamente è stato rivelato che sarebbe stato il suo capo. L'ultima volta lo abbiamo visto nella stagione 11, episodio 25. Derek è stato investito da un camion dopo essersi fermato per aiutare le vittime di un incidente stradale mentre si recava all'aeroporto. La sua scena finale è un flashback di lui che lascia a Meredith un dolce messaggio vocale. Derek ha fatto una breve apparizione mentre Meredith camminava per i corridoi dell'ospedale durante un episodio ispirato a Dia de los Muertos nella stagione 15. Ha anche fatto un cameo durante il primo episodio della stagione 17.

nella prima stagione lo conosciamo dopo un'avventura di una notte con Meredith dopo averla incontrata al Joe's Bar. Successivamente è stato rivelato che sarebbe stato il suo capo. L'ultima volta lo abbiamo visto nella stagione 11, episodio 25. Derek è stato investito da un camion dopo essersi fermato per aiutare le vittime di un incidente stradale mentre si recava all'aeroporto. La sua scena finale è un flashback di lui che lascia a Meredith un dolce messaggio vocale. Derek ha fatto una breve apparizione mentre Meredith camminava per i corridoi dell'ospedale durante un episodio ispirato a Dia de los Muertos nella stagione 15. Ha anche fatto un cameo durante il primo episodio della stagione 17. Addison Montgomery: nella prima stagione ha visitato il Seattle Grace dove è stato rivelato che era ancora sposata con Derek. L'ultima volta è stata vista nell'ottava stagione, episodio 13. Addison è apparsa nel sogno di Meredith di una realtà alternativa.

nella prima stagione ha visitato il Seattle Grace dove è stato rivelato che era ancora sposata con Derek. L'ultima volta è stata vista nell'ottava stagione, episodio 13. Addison è apparsa nel sogno di Meredith di una realtà alternativa. Mark Sloan: è comparso per la prima volta nella seconda stagione, episodio 18. Mark Sloan ha visitato il Seattle Grace Hospital nel tentativo di riportare Addison a New York. Alla fine rimase a Seattle e divenne il capo della chirurgia plastica. L'ultima volta è stato visto nella stagione nove, episodio due. Mark è stato uno dei medici uccisi in un incidente aereo, insieme all'amore della sua vita, Lexie Gray.

è comparso per la prima volta nella seconda stagione, episodio 18. Mark Sloan ha visitato il Seattle Grace Hospital nel tentativo di riportare Addison a New York. Alla fine rimase a Seattle e divenne il capo della chirurgia plastica. L'ultima volta è stato visto nella stagione nove, episodio due. Mark è stato uno dei medici uccisi in un incidente aereo, insieme all'amore della sua vita, Lexie Gray. Callie Torres: la sua prima comparsa risale alla seconda stagione, episodio 19. Callie Torres era una specializzanda in chirurgia ortopedica che è stata presentata per la prima volta dopo aver aiutato George con una spalla lussata. L'ultima volta è stata vista nella stagione 12, episodio 24. Arizona Robbins ha permesso a Torres di prendere la figlia Sofia e trasferirsi a New York City.

la sua prima comparsa risale alla seconda stagione, episodio 19. Callie Torres era una specializzanda in chirurgia ortopedica che è stata presentata per la prima volta dopo aver aiutato George con una spalla lussata. L'ultima volta è stata vista nella stagione 12, episodio 24. Arizona Robbins ha permesso a Torres di prendere la figlia Sofia e trasferirsi a New York City. Ellis Grey: ha fatto la sua prima comparsa nella prima stagione, episodio uno. Ellis Gray è stata presentata come la madre di Meredith e un medico vincitore del premio Harper Avery. Ad Ellis è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e viveva in una casa di cura. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio sette. Meredith ha avuto una visione di sua madre che l'applaudiva dopo aver vinto il suo Harper Avery Award.

ha fatto la sua prima comparsa nella prima stagione, episodio uno. Ellis Gray è stata presentata come la madre di Meredith e un medico vincitore del premio Harper Avery. Ad Ellis è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e viveva in una casa di cura. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio sette. Meredith ha avuto una visione di sua madre che l'applaudiva dopo aver vinto il suo Harper Avery Award. Adele Webber: nella stagione due, episodio due Adele Webber si è fatta conoscere come la prima moglie di Richard, che era l'attuale capo della chirurgia al Seattle Grace Hosptial. L'ultima volta è stata vista nella stagione nove, episodio 10. Dopo una battaglia con l'Alzheimer, è morta per un attacco di cuore.

nella stagione due, episodio due Adele Webber si è fatta conoscere come la prima moglie di Richard, che era l'attuale capo della chirurgia al Seattle Grace Hosptial. L'ultima volta è stata vista nella stagione nove, episodio 10. Dopo una battaglia con l'Alzheimer, è morta per un attacco di cuore. Lexie Grey: vista per la prima volta nella terza stagione, episodio 24, ha subito acceso l'attenzione di Derek al Joe's Bar, ignara di essere il grande amore della sua sorellastra Meredith. Ha fatto presto amicizia con George durante il suo ultimo anno come stagista. È comparsa per l'ultima volta nell'ottava stagione, episodio 24. Lexie è morta dopo aver subito lesioni traumatiche a causa di un incidente aereo. È morta tenendo la mano di Mark mentre parlava del loro futuro.

vista per la prima volta nella terza stagione, episodio 24, ha subito acceso l'attenzione di Derek al Joe's Bar, ignara di essere il grande amore della sua sorellastra Meredith. Ha fatto presto amicizia con George durante il suo ultimo anno come stagista. È comparsa per l'ultima volta nell'ottava stagione, episodio 24. Lexie è morta dopo aver subito lesioni traumatiche a causa di un incidente aereo. È morta tenendo la mano di Mark mentre parlava del loro futuro. Owen Hunt: è comparso per la prima volta nella stagione cinque, episodio uno. Owen Hunt era un chirurgo traumatologico dell'esercito prima di entrare a far parte dello staff del Seattle Grace Hospital. Owen è ancora un personaggio regolare anche nella stagione 17.

è comparso per la prima volta nella stagione cinque, episodio uno. Owen Hunt era un chirurgo traumatologico dell'esercito prima di entrare a far parte dello staff del Seattle Grace Hospital. Owen è ancora un personaggio regolare anche nella stagione 17. Arizona Robbins: nella quinta stagione, episodio 11, Arizona Robbins ha iniziato come collega di chirurgia che lavorava per il dipartimento di chirurgia pediatrica del Seattle Grace. È stata promossa a capo del dipartimento dopo che l'ex capo Jordan Kenley è morto per un attacco di cuore. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio 24. Dopo una serie di amori falliti, ha lasciato Seattle e si è trasferita a New York per rendere felice sua figlia Sofia.

nella quinta stagione, episodio 11, Arizona Robbins ha iniziato come collega di chirurgia che lavorava per il dipartimento di chirurgia pediatrica del Seattle Grace. È stata promossa a capo del dipartimento dopo che l'ex capo Jordan Kenley è morto per un attacco di cuore. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio 24. Dopo una serie di amori falliti, ha lasciato Seattle e si è trasferita a New York per rendere felice sua figlia Sofia. April Kepner: nella stagione sei, episodio cinque ha fatto la comparsa come membro del nuovo gruppo di stagisti che sono stati accolti al Seattle Grace quando l'ospedale si è fuso con Mercy West. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio 24 dove si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso tra Jackson Avery e il paramedico Matthew Taylor. Alla fine, ha sposato Matthew con una cerimonia improvvisata.

nella stagione sei, episodio cinque ha fatto la comparsa come membro del nuovo gruppo di stagisti che sono stati accolti al Seattle Grace quando l'ospedale si è fuso con Mercy West. L'ultima volta è stata vista nella stagione 14, episodio 24 dove si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso tra Jackson Avery e il paramedico Matthew Taylor. Alla fine, ha sposato Matthew con una cerimonia improvvisata. Jackson Avery: nella stagione sei, episodio cinque Jackson Avery è entrato a far parte dello staff del Seattle Grace Hospital in seguito alla fusione con Mercy West. È tutt'ora un personaggio regolare nonché uno dei papabili protagonisti nel caso in cui Ellen Pompeo decidesse di lasciare Grey's Anatomy.

nella stagione sei, episodio cinque Jackson Avery è entrato a far parte dello staff del Seattle Grace Hospital in seguito alla fusione con Mercy West. È tutt'ora un personaggio regolare nonché uno dei papabili protagonisti nel caso in cui Ellen Pompeo decidesse di lasciare Grey's Anatomy. Ben Warren: è comparso nella stagione sei, episodio 13 come anestesista. L'attore che interpreta Ben, Jason Winston George, ha lasciato "Grey's Anatomy" per il suo spin-off "Station 19", ma il suo personaggio fa ancora apparizioni al Grey Sloan Memorial Hospital.

è comparso nella stagione sei, episodio 13 come anestesista. L'attore che interpreta Ben, Jason Winston George, ha lasciato "Grey's Anatomy" per il suo spin-off "Station 19", ma il suo personaggio fa ancora apparizioni al Grey Sloan Memorial Hospital. Amelia Shepherd: lei era in "Private Practice" prima di diventare un personaggio ricorrente in "Grey's Anatomy". È apparsa per la prima volta nell'episodio tre della settima stagione dopo essere scappata dal suo fidanzato, James. Amelia è tornata per la stagione 17 anche perché nella stagione 16, lei e il suo ragazzo, Atticus "Link" Lincoln, hanno dato il benvenuto a un bambino.

lei era in "Private Practice" prima di diventare un personaggio ricorrente in "Grey's Anatomy". È apparsa per la prima volta nell'episodio tre della settima stagione dopo essere scappata dal suo fidanzato, James. Amelia è tornata per la stagione 17 anche perché nella stagione 16, lei e il suo ragazzo, Atticus "Link" Lincoln, hanno dato il benvenuto a un bambino. Jo Karev: è comparsa per la prima volta nella stagione nove, episodio uno. Jo Wilson ha iniziato come stagista - insieme a Stephanie Edwards - poco dopo l'incidente aereo. È tornata nella stagione 17 intenta più che mai a proseguire la sua carriera dopo alcune cocenti delusioni d'amore, tra cui quella con suo marito Karev.

è comparsa per la prima volta nella stagione nove, episodio uno. Jo Wilson ha iniziato come stagista - insieme a Stephanie Edwards - poco dopo l'incidente aereo. È tornata nella stagione 17 intenta più che mai a proseguire la sua carriera dopo alcune cocenti delusioni d'amore, tra cui quella con suo marito Karev. Maggie Pierce: è comparsa per la prima volta nella stagione 10, episodio 24. Maggie Pierce è stata scelta come nuovo capo della chirurgia cardiotoracica. Successivamente viene rivelato che è la figlia di Richard ed Ellis. Maggie è tornata nella stagione 17 anche perché durante la stagione 16, si è ricollegata a un ex collega di lavoro, Winston, e ha trovato un nuovo amore.

è comparsa per la prima volta nella stagione 10, episodio 24. Maggie Pierce è stata scelta come nuovo capo della chirurgia cardiotoracica. Successivamente viene rivelato che è la figlia di Richard ed Ellis. Maggie è tornata nella stagione 17 anche perché durante la stagione 16, si è ricollegata a un ex collega di lavoro, Winston, e ha trovato un nuovo amore. Andrew DeLuca: è comparso per la prima volta nella stagione 11, episodio 24. DeLuca si è imbattuto in un tunnel che è crollato mentre si recava al Gray Sloan Memorial Hospital per il primo giorno del suo stage. È stato scambiato per un assistente dopo essere arrivato in ambulanza con uno dei pazienti. È tornato nella stagione 17 anche perché durante la stagione 16, DeLuca ha iniziato a comportarsi in modo irrazionale perché la salute mentale è compromessa.

è comparso per la prima volta nella stagione 11, episodio 24. DeLuca si è imbattuto in un tunnel che è crollato mentre si recava al Gray Sloan Memorial Hospital per il primo giorno del suo stage. È stato scambiato per un assistente dopo essere arrivato in ambulanza con uno dei pazienti. È tornato nella stagione 17 anche perché durante la stagione 16, DeLuca ha iniziato a comportarsi in modo irrazionale perché la salute mentale è compromessa. Tom Koracick: nella stagione 14, episodio tre Amelia chiama il suo ex mentore, Tom Koracick, per operarla dopo aver scoperto che ha un tumore al cervello. Dopo aver ottenuto un'importante promozione durante la stagione 16, ritorna anche nella stagione 17.

In ogni caso la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente ancora in produzione, ha visto alcuni graditi ritorni tra cui l'attore TR Knight nei panni di George O’Malley nell'episodio 5 andato in onda il 22 dicembre 2020. A proposito della stagione 17, sicuramente è spoiler, ma se siete curiosi la showrunner di Grey's Anatomy ha svelato il ritorno di un noto personaggio per il finale della stagione.