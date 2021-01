Grey's Anatomy: ecco come potrete vederla tutta in streaming a breve

Grey's Anatomy è il medical drama più longevo e apprezzato della televisione. Con l'uscita della diciassettesima stagione, molti spettatori vorrebbero recuperare le stagioni precedenti, ma come e dove è possibile farlo?

Grey's Anatomy è uno degli spettacoli televisivi più popolari al mondo e anche uno dei più longevi essendo giunto alla diciassettesima stagione e non volendo assolutamente fermarsi. Ci sono, però, molti che non l'hanno ancora vista e per questo motivo abbiamo pensato di realizzare questo articolo in cui spieghiamo dove e come vedere gli episodi e le stagioni precedenti.

In realtà ve ne avevamo già parlato citandovi due modalità: una gratuita e una a pagamento. Prima, infatti, l'unico modo per recuperare alcuni episodi senza spendere soldi era tramite le repliche che andavano in onda su La7 e su La7D. Altrimenti potevate scegliere di farlo con Sky col servizio NowTV o SkyGo con cui avete a disposizione anche l'ultima stagione di Grey's Anatomy o con Amazon Prime Video in cui avete a disposizione dalla prima alla quindicesima stagione.

Dal 23 febbraio prossimo, però, Grey's Anatomy comparirà anche su Star, il nuovo canale dedicato agli adulti di Disney+. Qui avrete a disposizione dalla prima alla sedicesima stagione, ovvero la penultima, e insieme a Grey's Anatomy vi saranno tantissime interessanti serie nuove e vecchie come Buffy, l'ammazzavampiri, Big Sky, I Griffin, How I Met Your Mother e tante altre.

Se voleste iniziare a guardarla, ecco a voi di quanto tempo avrete bisogno per un bingewatching totale. Siete pronti per questa sfida?