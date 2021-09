Grey's Anatomy: ecco come sono stati realizzati gli organi e il sangue

Grey's Anatomy è lo show più longevo della ABC ed è in onda dal 2005 senza ancora avere una fine certa. Al momento registra ben 17 stagioni, con la diciottesima che dovrebbe arrivare a breve e il numero di episodi va oltre il 300.

È stata una messa in onda selvaggia, a volte devastante per i fan, ma quest'ultimi non hanno mai mollato la presa confermando Grey's Anatomy uno degli show più amati della televisione. A quasi diciotto stagioni di distanza, cerchiamo di scoprire alcuni dettagli e curiosità rispondendo ad alcune domande. Ad esempio, come sono realizzati gli organi e il sangue che si vedono durante numerosi episodi?

Purtroppo la risposta potrebbe sconvolgervi perché, rispetto a quanto si immagina, non c'è nulla di finto. Per far sembrare gli interventi chirurgici reali, Sarah Drew, che ha interpretato April Kepner nella serie, nel corso di un'intervista ha rivelato che usano organi di mucca e sangue finto composto da grasso di pollo e gelatina rossa. L'attrice ha poi aggiunto:

"L'odore è ripugnante e ci fa vomitare. Quando facciamo gli interventi usiamo un vero e proprio strumento di saldatura per richiudere gli organi. C'è sempre odore di carne bruciata ed è piuttosto disgustoso."

Per restare in tema, vi lasciamo adesso ad un elenco di tutti i momenti scioccanti di Grey's Anatomy. A proposito di abbandoni e scomparse, che fine ha fatto Izzie?