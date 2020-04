Grey's Anatomy: confermata la diagnosi di Richard Webber

Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il destino di un personaggio storico del medical drama, Richard Webber, interpretato da James Pickens Jr. I fan erano in ansia per le sorti del dottor Webber e ora Vernoff ha fatto chiarezza su un particolare molto importante che riguarda il personaggio.

Nel finale della sedicesima stagione si è scoperto che Richard è rimasto vittima di avvelenamento da cobalto. Il dottor Lincoln è intervenuto al termine dell'episodio ma i fan si chiedono se Webber sia ormai fuori pericolo oppure il suo futuro sia ancora in bilico. Krista Vernoff ha confermato la diagnosi e ha specificato:"Si, è così. Una delle cose più sorprendenti di quella diagnosi è che l'avvelenamento da cobalto è reale e può provocare davvero tutti quei sintomi. Può causare sintomi simili alla demenza, al Parkinson - tremori, allucinazioni - e la cosa sorprendente è che una volta che lo si diagnostica è possibile recuperare totalmente".



"Questa ci è sembrata una cosa incredibile, che ci ha permesso di dare a Jim Pickens un materiale davvero ricco senza disabilitare permanentemente il suo personaggio. Penso che sia stata una cosa incredibile per i fan perché quei sintomi sembrano non avere cure" ha proseguito Vernoff.

Il panico dei fan era quello che la showrunner sperava di ottenere:"Non esiste una cura per il Parkinson. Non esiste una cura per l'Alzheimer. Quindi so che tutti erano nel panico, e abbiamo dovuto raccontare questa storia davvero soddisfacente e dobbiamo far sapere alla gente che a volte ci possono essere altre diagnosi per quei sintomi [...]".

