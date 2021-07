Grey's Anatomy, continuano le reunion con Eric Dane e gli altri membri del cast

Lo abbiamo visto tornare sullo schermo nella diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, ma Eric Dane continua a essere protagonista di insospettabili reunion anche fuori dal set della serie.

Vi era mancato McSteamy?

Beh, tranquilli, perché il Dr. Bollore non solo è tornato a far visita ai suoi colleghi (e ai fan di Grey's Anatomy) sullo schermo, ma ultimamente ci sta rendendo partecipi di svariate reunion fuori dal set grazie ai social.

Nelle sue storie di Instagram, infatti, Eric Dane ha recentemente postato degli scatti con alcune sue co-star della popolare serie di ABC, da Meredith Grey in persona Ellen Pompeo all'interprete di Alex Karev Justin Chambers (con una fluente chioma biondo ossigenato!), passando anche per Dylan Minnette, l'attore di 13 che aveva fatto da guest star in un episodio della quarta stagione dello show.

Nell'episodio 4x05 Haunt You Every Day ("Ciò che ci preoccupa") Minnette interpretava infatti un ragazzino dalle orecchie malformate che richiede l'auto di Mark Sloan (Dane), sperando che possa eseguire su di lui un intervento di chirurgia plastica. Ed è proprio a questo che fa scherzosamente riferimento Dane nella caption della foto, in cui scrive "Le orecchie sono uscite bene!".

Chissà in quale altra co-star di Grey's Anatomy si imbatterà la prossima volta l'attore...