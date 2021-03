Grey's Anatomy, continuano le trattative per la stagione 18: 'Niente è ancora deciso'

Mentre la stagione 17 di Grey's Anatomy è ormai a due terzi del suo cammino, non ci sono ancora certezze sul futuro della serie. Le trattative per allungare almeno di un'altra stagione il longevo medical drama proseguono, come ha raccontato la showrunner e produttrice esecutiva Krista Vernoff in una recente intervista.

"Non lo so ancora" ha ammesso Krista Vernoff a Deadline. "Onestamente non abbiamo ancora deciso. Stiamo davvero cercando di capirlo adesso."

La showrunner sta pianificando quindi un finale per la stagione 17 di Grey's Anatomy, che riprenderà l'11 marzo dopo la pausa invernale, così come lo spin-off Station 19. C'è però da valutare anche l'ipotesi di una conclusione definitiva dello show. Nonostante tutto, sembra trapelare un cauto ottimismo sul rinnovo da parte di ABC per un'altra stagione, se non (ipotesi meno probabile) per due.

Qualche giorno fa anche Ellen Pompeo aveva parlato della fine di Grey's Anatomy, spiegando di voler concludere degnamente l'arco narrativo del suo personaggio. Qualche tempo fa l'attrice aveva parlato di un "ambiente di lavoro tossico", ma ora tutto sembra risolto. Anche Patrick Dempsey, infatti, ha ammesso che l'atmosfera sul set è migliorata dopo il suo addio.

Per la ripresa della stagione 17 di Grey's Anatomy è previsto un evento crossover con Station 19. Per altri approfondimenti, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Katherine Heigl sull'addio di Karev.