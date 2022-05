Grey's Anatomy, cos'ha da dire il Presidente di ABC sul futuro dello show?

Grey's Anatomy è stato rinnovato per una stagione 19, ma cosa ne sarà del futuro del medical drama con Ellen Pompeo, nonché una delle serie più longeve di ABC? Ecco cosa ha avuto da dire in merito il Presidente di ABC Entertainment Craig Erwich.

A quanto pare, in casa ABC non è ancora stato scritto nelle stelle cosa riserverà il destino a Grey's Anatomy.

La popolare serie tv, attualmente alla sua diciottesima stagione e di recente rinnovata anche per una diciannovesima, potrebbe continuare o giungere al termine con ogni TCA (Television Critics Association, qui intesi come eventi in cui vengono presentati gli show o annunciate importanti decisioni al riguardo), anche se visto il successo di ascolti è difficile pensare che il network voglia privarsene tanto facilmente.

Per cui nelle ultime ore è stato chiesto al Presidente di ABC Entertainment quali fossero i programmi per lo show di Shonda Rhimes.

"Non abbiamo ancora preso alcuna decisione per ora" ha rivelato Erwich, aggiungendo "Abbiamo appena celebrato il 400esimo episodio di Grey's, che è un risultato notevole per qualsiasi show, e credo che The Goldbergs continui a fare bene come sempre".

Erwich ha poi voluto sottolineare che la star e produttrice dello show Ellen Pompeo continuerà ad essere coinvolta, sebbene qualche tempo fa Pompeo abbia ammesso di voler chiudere con Grey's Anatomy, o meglio, che per lo show fosse arrivata l'ora di giungere a una conclusione.

