Grey's Anatomy, Cristina Yang tornerà mai? Le parole di Sandra Oh

L'arrivo di Grey's Antomy 18 su Disney+ lo scorso Marzo, ha segnato il ritorno di diversi protagonisti, come Kate Walsh. Il finale della stagione 17 ha però dimostrato che un personaggio probabilmente non tornerà mai: si tratta Cristina Yang.

Canonicamente Cristina sarebbe ancora viva, e si troverebbe in Svizzera al Klausman Institute for Medical Research, dove ricopre il ruolo di Chief Medical Officer e Direttore di Chirurgia Cardiotoracica. I creatori dello show hanno provato a tenere viva Cristina nella serie originale utilizzando gli sms, con cui il personaggio comunica con i medici del Grey Sloan.

Nel corso della scorsa stagione, Meredith ha vissuto un'esperienza di pre-morte a causa del covid-19, che l'ha portata a vedere tutte le persone della sua vita, vive o morte, su una spiaggia. Tuttavia Cristina non si è fatta viva né nei suoi sogni né nella realtà, e questo evento così estremo avrebbe potuto effettivamente segnarne il ritorno. Proprio la sua assenza e l'agenda dell'attrice Sanda Oh, che recentemente ha preso altri ruoli iconici in show come Killing Eve e La Direttrice.

"Ho lasciato quello show, ​​Dio, quasi sette anni fa", ha detto l'attrice nel corso di un'intervista, quando le è stato chiesto di un suo possibile ritorno. "Quindi nella mia testa, è sparito. Ma per molte persone, è ancora molto vivo. E se da un lato lo capisco e lo adoro, io sono andata avanti". E forse è quello che a questo punto non resta da fare anche ai fan, perché è sempre più chiaro che Cristina Yang non tornerà.

Intanto Ellen Pompeo torna a parlare del caso Grey's Anatomy-Katherine Heigl, che diversi anni fa si lamentò delle condizioni di lavoro sul set, ritenute di certo non ideali.