Grey's Anatomy: Debbie Allen condivide una foto dal set della stagione 17

È tutto pronto per la ripresa dei lavori sulla diciassettesima stagione di Grey's Anatomy: anche Debbie Allen ha condiviso con i fan una foto scattata durante le riprese di una puntata della longeva serie.

L'attrice nonché regista e produttrice esecutiva ha pubblicato sulla sua pagina Instagram l'immagine che trovate in calce alla notizia, accompagnata da questo commento: "Sta accadendo su Grey's Anatomy. Il COVID-19 non è qualcosa su cui scherzare". La foto infatti ritrae il suo personaggio, la dottoressa Catherine Fox mentre indossa dell'equipaggiamento protettivo e sta assistendo una paziente priva di sensi. Come sapete infatti, nel corso delle puntate dello show sarà anche presente una storyline dedicata alla pandemia di Coronavirus, il cui scopo sarà quello di mettere in luce l'importante lavoro svolto da medici ed infermieri nel tentare di contenere l'epidemia.

Ricordiamo che proprio a causa della sospensione dei lavori sui set televisivi, la sedicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa prima del previsto, tagliando quattro episodi dal suo palinsesto. Invece non conosciamo ancora la data di uscita delle prossime puntate inedite, i cui lavori sono appena ricominciati. Infine vi segnaliamo questa intervista a Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, in cui ha discusso delle novità per la serie prodotta da ABC.