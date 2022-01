Grey's Anatomy, Denzel Washington risponde a Ellen Pompeo sulla loro presunta lite

La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, qualche mese fa ha rivelato di aver avuto una lite con Denzel Washington sul set di un episodio diretto dal premio Oscar. Ora l’attore ha risposto a quelle dichiarazioni tramite un’intervista ai microfoni di Variety.

Nel suo podcast Tell Me with Ellen Pompeo l’attrice l'anno scorso ha raccontato dettagliatamente la lite con Washington sul set di Grey’s Anatomy, precisamente durante le riprese dell’episodio nove della dodicesima stagione intitolato "The Sound of Silence". Pompeo doveva attenersi alla sceneggiatura secondo Washington e i due avrebbero avuto una piccola frizione durante una scena importate in cui il paziente che aveva rotto la mandibola a Meredith le chiedeva scusa.

Pompeo ha riferito che Washington le ha detto: "'Sono io il regista, non devi dire tu agli altri cosa devono fare'". In risposta, l'attrice ha ribattuto: "'Ascolta, figlio di pu**ana, questa è la mia serie, questo è il mio set. A chi lo stai dicendo?'" Nonostante l'ostilità, Pompeo ha affermato che è stata un'esperienza straordinaria lavorare con Washington.

Adesso, nella sua recente intervista a Variety, Washington ha affermato di non ricordare l'incidente in questione e ha affermato di non ricordare di essersi scontrato con Pompeo sul set. Con un "lieve sorriso", come ha notato l'intervistatore Clayton Davis, ha aggiunto: "Ma va tutto bene". Sembra quindi che l'attore-regista non voglia tornare sull'incidente smorzando immediatamente le polemiche. Intanto le trattative per Grey's Anatomy 19 sono in corso, perciò probabilmente rivedremo ancora Pompeo nei panni di Meredith ma chissà se Washington vorrà mai tornare per dirigere un episodio.